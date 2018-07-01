Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 01 Temmuz 2018 19:34:58 Tarihinde eklenmiştir.

Türkiye,Patatese Kilitlendi,Sorun Ne Zaman Çözülecek?

Bakan Fakıbaba artan patates fiyatları ve Suriye'den patates ithalatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Patates alımının Afrin'den yapıldığını ve Birgün gazetesinin haberine atıfla patateslerin sağlığa tehlike teşkil etmediğini söyleyen Fakıbaba, bir hafta içinde sorunun çözüleceğini ve Suriye'den ithalatın da sona ereceğini açıkladı.

Türkiye,Patatese Kilitlendi,Sorun Ne Zaman Çözülecek?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Fakıbaba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
 
- (Tarım ve orman bakanlıklarının birleştirilmesi) Bana göre çok doğru bir karar. Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığı bir birine entegre bir yapı. Bu bakımdan çok mükemmel oldu.
 
- (Suriyelilerin ülkelerine dönüşü) Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis bu bölgelerde problemi yaşıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı, Menbiç olayı… Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Kısa dönemde olmasa bile ben tekrar bunların geri döneceğine inanıyorum. Geri dönmediği takdirde vatandaşlarımızın da sıkıntıları var. Gelen misafirlerimiz işsizlik oranını çok daha yükseltiyorlar. Farklı sıkıntılara neden oluyor.
 
- (Patates fiyatlarındaki yükseliş) Seçimden 8 ay önce Niğde'de üreticilerle buluştuk ve üreticiler 'Patates elimizde kaldı' diye dert yanıyordu. Biz ihracat desteği verdik. Ama ne olduysa seçimden 15 gün önce patates fiyatları yükseldi. Bazı insanlar fırsatçılık yapıyor. Üreticinin elinde patates kalmamıştı zaten. Stokçuluk nedeniyle bu durum yaşandı.
 
— (Suriye'den patates ithalatı) Mutlaka ithal ve ihraç ettiğimiz ürünlerin laboratuvar tetkiklerimizi yaptırıyoruz. Suriye'den ithal edilen patatesler insan sağlığı açısından güvenlidir.
 
- (Birgün gazetesinin 'Suriye'den ithal edilen patateste kimyasal şüphesi' haberi) Bir gazeteye baktım diyor ki 'İthal edilen et hastalıklı bir ettir.' Hemen gerekli genel müdürümü aradım. Ve gazetede bir başlık bu. Dedim nedir bu olay? 'Efendim 2011 yılında böyle bir iddia olmuş, araştırılmış. İddianın doğru olmadığı tespit edilmiş. Ama gazete yine böyle bir haber yapmış.' 15 bin noktanın üzerinde hala bizim et satışlarımız var. Orada şunu gördüm ben. Belirli kesimler bu bizim etimizin alınmamasını sağlamak adına bu haberleri yaptırıyor. Et almasın diye yapılıyor. Niye? Ben dar gelirli kardeşlerime kendimin de yediği 29-31 liralık eti satarken, 2011'deki olayın yeni gibi koyulmasının ne anlamı var?
 
— 2011 yılında olan bir haberi, eski bir hadiseyi sanki yeniymiş gibi… Tabii biz çok daha duyarlıyız. Afrin bölgesinde iki yıldan beri biz oradayız. Orada herhangi bir kimyasal silah kullanımı da söz konusu değil. Bizim arkadaşlarımız oraya gitmişler, tahlil yapmışlar. Yani 'Bu patatesi yemeyin, bu eti yemeyin.' Buradaki niyeti ben böyle buluyorum.
 
— Ürünümüz var ancak tarlaya girip hasat yapılamıyor. Bir hafta içinde sorun çözülecek ve Suriye'den patates ithalatı bitecek. Soğan ve patateste fiyatlar daha da düşecek.
 
— Biz anayı, dişiyi çoğaltacak olursak et ithalatının önüne geçeriz. Üç yıl içinde et ithalatını bitireceğiz.
 
- HDP, 7 Haziran'da Türkiye partisi olma fırsatı yakalamıştı. Bunu kaybetti. Eğer 1 Kasım'daki hatayı yapmazlarsa, bir Türkiye partisi olurlarsa ve gerçekten tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan derlerse bizim acımız ırkçılık yapmak değil, bütün insanların refah seviyesini yükseltmek ve biz artık ırkçılık siyasetinden vazgeçip Türk Bayrağına yönelik siyaset yapacağız derlerse o zaman iş çok farklı olabilir. Ve AK Parti'nin bütün yöneticilerinin çok iyi bir şekilde karşılayacaklarına inanıyorum. Ama yine teröre destek verir, bellerini PKK'ya bağlarlarsa, öyle bir şey olursa şu anda görünüş yine aynı şekilde devam ediyor…
 
— (Yerel seçimler) Çok rekabet olacak. Bence biz hemen hızlı bir şekilde hükümet kurulduktan hemen sonra başlamak zorundayız. Yeni bir seçim atmosferine gireceğiz. Diğer partiler de aynı şeyi yapacak. Değişebilir mi? Bu konuda haberler çıkıyor, kasım ayına alınacak diye. Ben bilmiyorum ama ben eski bir belediyeci olarak böyle bir şeyin doğru olacağına şahsen inanıyorum.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Türkiye,Patatese Kilitlendi,Sorun Ne Zaman Çözülecek?
Türkiye,Patatese Kilitlendi,Sorun Ne Zaman Çözülecek?
Bakan Fakıbaba artan patates fiyatları ve Suriye'den patates ithalatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Patates alımının Afrin'den yapıldığını ve Birgün gazetesinin haberine atıfla patateslerin sağlığa tehlike teşkil etmediğini söyleyen Fakıbaba, bir hafta içinde sorunun çözüleceğini ve Suriye'den ithalatın da sona ereceğini açıkladı.
Fakıbaba'dan erken seçim sinyali: 1 Kasım'a çekilmeli
Fakıbaba'dan erken seçim sinyali: 1 Kasım'a çekilmeli
CNN Türk'te konuşan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin 2018 Kasım ayına çekilmesinin daha doğru olacağını düşündüğünü söyledi.​
Şanlıurfa'da Arabada Unutulan Çocuk Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da Arabada Unutulan Çocuk Hayatını Kaybetti
Arabada unutulan çocuk hayatını kaybetti.
Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var…
Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var…
Şanlıurfa’da Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Fırat’ta, Boğularak Can Verdi
Fırat’ta, Boğularak Can Verdi
Serinlemek için girdiği Fırat Nehrinde kanalında akıntıya kapılarak boğulan 14 yaşındaki genç çocuk hayatını kaybetti.
Urfa'daki Sokak Köpeklerine Dikkat
Urfa'daki Sokak Köpeklerine Dikkat
Şanlıurfa’daki başıboş köpekler tehlike saçıyor. Parkta oynamaya korkan çocukların anneleri köpek saldırılarından endişeleniyor. Yetkililerin bu soruna çare bulmasını isteyen aileler seslerini duyurmak istiyor.
Küçük Eylül Cinayetinin Detayları Ortaya Çıktı: Katili, Arabanın Tekerlek İzleri Ele Verdi
Küçük Eylül Cinayetinin Detayları Ortaya Çıktı: Katili, Arabanın Tekerlek İzleri Ele Verdi
Küçük Eylül cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Katil zanlısını, arabasındaki tekerlek izleri ele verirken küçük Eylül'ün cesedi evinin 2 kilometre uzağında bulundu.
Ürdün: Kapılarımızı Suriyeli sığınmacılara açmayacağız
Ürdün: Kapılarımızı Suriyeli sığınmacılara açmayacağız
Ürdün hükümet sözcüsü Cumana Guneymat ülkesinin, Suriyeli mülteciler için sınır kapısının açılması yönündeki taleplere cevap veremeyeceğini açıkladı.
Doğalgaza Yüzde 20 Zam Sinyali
Doğalgaza Yüzde 20 Zam Sinyali
Doğalgaz piyasasında dengeleme gazı fiyatları yüzde 20 yükselirken, bu durum, doğalgaz tarifelerine yönelik zam sinyali olarak değerlendirildi.
Taksiciler isyanda: Suriyeliler, korsan taşımacılığa başladı
Taksiciler isyanda: Suriyeliler, korsan taşımacılığa başladı
Demirkıran, Özyavuz’u Vatandaşlarla Buluşturdu
Demirkıran, Özyavuz’u Vatandaşlarla Buluşturdu
MHP Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Demirkıran vatandaşlarla MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz’u vatandaşlarla bir araya getirdi.
Akar'dan Urfa'ya Ziyaret;Suriye ve Irak...
Akar'dan Urfa'ya Ziyaret;Suriye ve Irak...
Generkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şannlıurfa'ya geldi. Akar, Şanlıurfa- Suriye sınır hattındaki Süleyman Şah Türbesi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Türkiye,Patatese Kilitlendi,Sorun Ne Zaman Çözülecek?
Türkiye,Patatese Kilitlendi,Sorun Ne Zaman Çözülecek?
Tatlıses'ten,Sitem Dolu Sözler...
Tatlıses'ten,Sitem Dolu Sözler...
Fakıbaba'dan erken seçim sinyali: 1 Kasım'a çekilmeli
Fakıbaba'dan erken seçim sinyali: 1 Kasım'a çekilmeli
Urfa'da Bulunuyor,Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi
Urfa'da Bulunuyor,Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
42°C / 23°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:14
Güneş
05:01
Öğle
12:36
İkindi
16:25
Akşam
19:58
Yatsı
21:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿