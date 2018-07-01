Fakıbaba'dan erken seçim sinyali: 1 Kasım'a çekilmeli

Gıda Tarım ve Hayvancılık Ahmet Eşref Fakıbaba , CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oldu.

Bakan Fakıbaba'nın açıklamaları şöyle:

BAKANLIKLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

Şu anda tam olarak ben bilemiyorum ama tarım ve Orman Bakanlığı'nın birleşmesi bana göre olmazsa olmazımızdı. Bu çok iyi bir fikir. Su ile tarım, toprak bir arada gitmesi lazım. Biz Tarım Bakanlığı olarak ne diyoruz? "Toprağı su ile buluşturacağız" Su başka yerde, toprak Tarım Bakanlığı'nda.

"İNŞALLAH EROĞLU BAKAN OLUR"

Kaybedecek hiçbir saniyemiz yok. Veysel Hocam gerçekten en başarılı bakanımız arasında. Çok başarılı, bu konunun gerçek uzmanı. Ben kendisine yaptığı işlerden dolayı müthiş bir saygım var. İnşallah Tarım ve Orman Bakanı olur ve aynı şeye devam eder. Ama bunun tek elde toplanması, yani tarım, orman ve bir de ben hep şunu söylüyorum. Sadece üretmek değil, bir kentte yaşayan insanların yaşam kalitesinin yükselmesi, Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı...

Öncelik kırsal kalkınma olmalı. Gençlerin, kadınların 'ben şehire gitmek için ihtiyaç hissetmiyorum' Okul olacak, camisi olacak, sosyal tesisleri olacak. İyi köy yerleşim planları olacak.

SURİYELİLER YAKIN DÖNEMDE DÖNECEK Mİ?

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis bu bölgelerde problemi yaşıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı, Menbiç olayı... Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Kısa dönemde olmasa bile ben tekrar bunların geri döneceğine inanıyorum. Geri dönmediği takdirde vatandaşlarımızın da sıkıntıları var. Gelen misafirlerimiz işsizlik oranını çok daha yükseltiyorlar. Farklı sıkıntılara neden oluyor.