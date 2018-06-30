Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var…

Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonetin çarpışması, sonucunda 6 kişi yaralandı.Kaza, saat 20.00 sularında Şanlıurfa - Viranşehir karayolunda meydana geldi. 63 VB 756 plakalı otomobil ile 63 F 3055 plakalı kamyon çarpıştı.Meydana gelen kazada, araçta bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen,112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.Yaralılardan 2 Kişinin Sağlık Durumlarının Ağır Olduğu Öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.