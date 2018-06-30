Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var…

Kaza, saat 20.00 sularında Şanlıurfa - Viranşehir karayolunda meydana geldi. 63 VB 756 plakalı otomobil ile 63 F 3055 plakalı kamyon çarpıştı.
Meydana gelen kazada, araçta bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen,112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.
Yaralılardan 2 Kişinin Sağlık Durumlarının Ağır Olduğu Öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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