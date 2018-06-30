Yıldız'dan Bomba İtiraf;Babamın Boşluğunu...

Ayşegül Yıldız 2011 yılında evlenip 2 yıl sonra boşandığı İbrahim Tatlıses ile ilgili konuştu.

16 yaşındayken tanışıp yıllar süren bir ilişkinin ardından kendisinden 30 yaş büyük olan İbrahim Tatlıses ile evlenen Yıldız, "İbrahim Bey ile babamı kaybetmemden bir yıl önce tanıştım. Şimdi farkediyorum ki babamın boşluğunu onunla doldurmaya çalışmışım." dedi.

"İBRAHİM BEY ÇOK DİNAMİK"

Tatlıses ile olan ilişkisinden pişman olmadığını belirten Yıldız, "Bu kadar yaş farkı doğaya aykırı. Artık böyle ilişkilere bakınca baştan 'Yürümez' diyorum. Ha, İbrahim Bey çok dinamik, herkesin yaşına uyum sağlayacak biri. Onu ayrı tutuyorum." ifadelerini kullandı.