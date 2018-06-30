Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 30 Haziran 2018 22:17:51 Tarihinde eklenmiştir.

Yıldız'dan Bomba İtiraf;Babamın Boşluğunu...

İbrahim Tatlıses ile 20 yıllık bir beraberliğin ardından ilişkileri biten Ayşegül Yıldız, "İbrahim Tatlıses ile babamın boşluğunu doldurduğumu şimdi anlıyorum" dedi.

Yıldız'dan Bomba İtiraf;Babamın Boşluğunu...

Ayşegül Yıldız 2011 yılında evlenip 2 yıl sonra boşandığı İbrahim Tatlıses ile ilgili konuştu.

16 yaşındayken tanışıp yıllar süren bir ilişkinin ardından kendisinden 30 yaş büyük olan İbrahim Tatlıses ile evlenen Yıldız, "İbrahim Bey ile babamı kaybetmemden bir yıl önce tanıştım. Şimdi farkediyorum ki babamın boşluğunu onunla doldurmaya çalışmışım." dedi.

Ayşegül Yıldız'dan İbrahim Tatlıses itirafı

"İBRAHİM BEY ÇOK DİNAMİK"

Tatlıses ile olan ilişkisinden pişman olmadığını belirten Yıldız, "Bu kadar yaş farkı doğaya aykırı. Artık böyle ilişkilere bakınca baştan 'Yürümez' diyorum. Ha, İbrahim Bey çok dinamik, herkesin yaşına uyum sağlayacak biri. Onu ayrı tutuyorum." ifadelerini kullandı.

Ayşegül Yıldız'dan İbrahim Tatlıses itirafı

Etiketler
Yorum Yap
Magazin
Nusret Müşterilerini Urfalı Babanın Şarkılarıyla Karşıladı!
Nusret Müşterilerini Urfalı Babanın Şarkılarıyla Karşıladı!
Dünyaca ünlü kasap Nusret, mekanına gelen misafirlerinin Müslüm Gürses'in 'Adını Sen Koy' şarkı isteğini yerine getirdi.
Yıldız'dan Bomba İtiraf;Babamın Boşluğunu...
Yıldız'dan Bomba İtiraf;Babamın Boşluğunu...
İbrahim Tatlıses ile 20 yıllık bir beraberliğin ardından ilişkileri biten Ayşegül Yıldız, "İbrahim Tatlıses ile babamın boşluğunu doldurduğumu şimdi anlıyorum" dedi.
Urfalı Türkücü Funk Yaptı...
Urfalı Türkücü Funk Yaptı...
Uzun süren bir aranın ardından sevenlerine albüm sürprizi yapan türkücü Mahmut Tuncer, bu defa da funk yaptı.
Tatlıses: “Babamla barıştıktan sonra şarkıcı olmadım”
Tatlıses: “Babamla barıştıktan sonra şarkıcı olmadım”
Mansur Ark’ın meşhur şarkısı “Maalesef”i coverlayan Dilan Çıtak Tatlıses, “Serhat’la Kayıttayız”ın bu haftaki programında Serhat Tekin’in sorularını yanıtladı.
'Tatlıses olmadan önce daha çok iş alıyordum'
'Tatlıses olmadan önce daha çok iş alıyordum'
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, uzun zamandır müzik dünyasında kendi kanatlarıyla uçuyor. Yeni single’ı “Maalesef”i geçtiğimiz günlerde çıkaran Çıtak, “Tatlıses olduktan sonra işlerim durakladı. Bu gerçek bilinmeden önce daha çok iş yapıyordum. Çünkü ben bir başkasının adı altında ezilmek ya da bir başka marka altında var olmaya çalışmaktan hep kaçındım” diyor.
Tatlıses,Yatları Karadan Taşıttı!
Tatlıses,Yatları Karadan Taşıttı!
İbrahim Tatlıses teknesini kara yoluyla taşıttı
Urfalıya Şok;Çalıntıymış Lo!
Urfalıya Şok;Çalıntıymış Lo!
Şarkıcı Mahmut Tuncer, halaya olan sevdası ile tanındı.
Urfalı Türkücüye,5 Yıl Hapis!
Urfalı Türkücüye,5 Yıl Hapis!
Ünlü şarkıcıya hakkında bir şarkının melodisini izinsiz kullanmak suçundan "Manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Tatlıses'in Son Hali Korkuttu...
Tatlıses'in Son Hali Korkuttu...
Tatlıses geçen aylarda verdiği kilolarla çok konuşulmuştu. İdo Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu...
Tatlıses'ten,Paris'e Davet!
Tatlıses'ten,Paris'e Davet!
Dilan Çıtak Tatlıses, kendisini Instagram’da takibe alan Hilton Otelleri’nin varisi Paris Hilton’u Bodrum’a davet ettiğini açıkladı
Tatlıses'e,Hilton Markajı!
Tatlıses'e,Hilton Markajı!
Geçtiğimiz hafta Antalya'da gerçekleşen Dosso Dossi Fashion Show'da baş manken olarak podyuma çıkan Paris Hilton, İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses hayranı çıktı.
Başı Dertte;Elbisesini kesmek zorunda kaldı!
Başı Dertte;Elbisesini kesmek zorunda kaldı!
Ünlü şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses’in kıvırcık saçları ile imtihanı gülümsetti. Çıtak, saçlarını toplayamayınca elbisesini kesmek zorunda kaldı. Detaylar haberimizde…
Şanlıurfa'da Arabada Unutulan Çocuk Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da Arabada Unutulan Çocuk Hayatını Kaybetti
Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var…
Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var…
Taşçı, Urfaspor’a Yeniden İmzayı Attı
Taşçı, Urfaspor’a Yeniden İmzayı Attı
Fırat’ta, Boğularak Can Verdi
Fırat’ta, Boğularak Can Verdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
38°C / 20°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:14
Güneş
05:01
Öğle
12:36
İkindi
16:25
Akşam
19:58
Yatsı
21:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿