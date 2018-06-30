Bayraktar;Hedef 40 Milyar Dolar...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım ve gıdada ihracatın, günümüzde, çiftçimiz açısından daha da vazgeçilmez hale geldiğini bildirerek, “tarım ve gıda ihracatında hedefimiz, en kısa zamanda 40 milyar dolara ulaşmak olmalıdır” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, tarım ve gıdada Mayıs ayında ihracatın yüzde 14,1 artarken, ithalatın yüzde 3,5 gerilediğini, ihracatın Mayıs ayında 1 milyar 475,9 milyon dolara Ocak-Mayıs döneminde ise 7 milyar 388,5 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Geçen yıl Mayıs ayında gıda ve tarımda, ihracatın 1 milyar 293,3 milyon dolarda, Ocak-Mayıs döneminde ise 6 milyar 767 milyon dolarda kaldığını hatırlatan Bayraktar, geçen yılın aynı dönemine göre Mayıs ayında ihracatın yüzde 14,1, Ocak-Mayıs döneminde yüzde 9,2 arttığını vurguladı.

Şemsi Bayraktar, Mayıs ayında tarım ve gıdada ithalatın yüzde 3,5 düşüşle 1 milyar 305,8 milyon dolara inerken, Ocak-Mayıs döneminde yüzde 15 artışla 6 milyar 238,8 milyon dolara çıktığını belirten Bayraktar, geçen yıl Mayıs ayında 1 milyar 353,1, Ocak-Mayıs döneminde ise 5 milyar 425,7 dolar ithalat yapıldığını hatırlattı.

-“Tarım ve gıdada ihracat odaklı politikalar uygulanmalıdır”-

Gıda ve tarımda dış ticaret fazlasının Mayıs ayında 170,1 milyon dolar, Ocak-Mayıs döneminde ise 1 milyar 149,7 milyon dolara ulaştığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Tarım ve gıdada ihracat, günümüzde, çiftçimiz açısından daha da vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Halen 17-18 milyar doları bulan tarım ve gıda ihracatında hedefimiz, en kısa zamanda 40 milyar dolara ulaşmak olmalıdır. Bu hedef için de çiftçimiz ve üretim daha fazla desteklenmeli, yapısal sorunlar çözülmelidir. Sadece iç pazara yönelik üretimle tarımda istikrarı sağlayamayız. Daha fazla ihracat yapmanın yolu daha fazla üretmekten, daha fazla üretmek de daha fazla ihracattan geçer.

İhracata odaklı çalışmalı, verimliliği, kalite ve standardı yakalamalıyız.

Tarım ve gıda, sürekli bir dış ticaret fazlası vererek, dış ticaret açığı bulunan ülkemize büyük katkıda bulunmaktadır. İhracatın sekteye uğraması durumunda oluşacak gelir kaybı da çiftçimizi olağanüstü sıkıntıya sokmaktadır. İhracat yetersiz kalınca arz sorunu da önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

Bunlardan dolayı, tarım ve gıdada rahatlıkla ulaşabileceğimiz yıllık 40 milyar dolarlık ihracatı yakalamamız için ihracat odaklı politikalar uygulamalıdır.”