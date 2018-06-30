Küçük Eylül Cinayetinin Detayları Ortaya Çıktı: Katili, Arabanın Tekerlek İzleri Ele Verdi

Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı

Şu Anki Tespitler, Yavrumuzun Katledildiği Yönündedir

Ne Olmuştu?

Araçtan Alınan Örnekler, Eylül'ün Babasından Alınan Örneklerle Uyuştu

Katil, Köylülerle Birlikte Arama Çalışmalarına Katılmış

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Küçük Eylül'ün cesedi Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu.Bir hafta önce Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cesedi babasının tarlasında bulundu. Katil zanlısının, arabasındaki tekerlek izleri cinayeti ortaya çıkarırken Eylül'ün cesedi evinin 2 km uzağında bulundu. Zanlının annesi ve kız arkadaşı gözaltına alındı.Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Ercan Topaca, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:"Biz onun canlı şekilde bulunup, onun haberinin verilmesini çok arzu ederdik. Ama maalesef şu anki yapılan tespitler, bu yavrumuzun katledildiği yönündedir. Olayın ayrıntıları, nasıl oldu? Başka yardım eden var mı, yok mu? Onlar henüz tespit edilmiş değil. Teknik ve hukuki deliller, bizi kime götürüyorsa teknik anlamda kim bu olaya, bu kişiye, bu müessif olayı yaparken yardım etmişse destek olmuşsa onlar da açığa çıkacaktır."Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Y. çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Eylül, yaz tatili için geldikleri Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde, 22 Haziran'da kayboldu. Arama çalışmaları devam ederken, Yağlıkara Ailesi'nin köydeki komşuları Uğur K. ve annesi H.K. gözaltına alındı.Çelişkili bilgiler verdiği belirlenen Uğur K.'nın evinde yapılan aramada kanlı bir eldiven bulunurken, otomobilinin arka koltuklarının kısa süre önce yıkandığı belirlendi. Koltuktan ve eldivenden alınan DNA örneğinin Eylül'ün babasından alınan örnekle örtüşmesi üzerine, Uğur K. tutuklandı.Uğur K.'nin olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Polatlı'ya götürdüğü belirtilirken, Eylül'ün kaybolduğu gün köylülerle yapılan arama çalışmalarına katıldığı öğrenildi.