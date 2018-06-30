Urfa’nın Ekmeğini Yiyip, İhanet Ediyorsunuz

Türkiyede bulunan bütün alışveriş merkezleri sabah saat 10.00’da açıldığı halde bu durum Urfa’da 1 saat gecikmeli olarak gerçekleşiyor.Saat 11.00’da açılan Piazza Alışveriş Merkezi bu durumdan dolayı oldukça tepkili. Vatandaşlar, tüm Türkiye’de aynı saatte açılan AVM’lerin Urfa’da neden 1 saat gecikmeli olarak açılmasının sebebini öğrenmek istiyor.Öte yandan sorunlarla gündeme gelen Piazza’nın kapalı otoparkının 5 yıldır hizmete açılmamasını da eleştirdi. Sorunların çözümü için yetkililerin bir an önce duruma el atması gerektiğini ifade vatandaşlar;yorumunda bulundu.