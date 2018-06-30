Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 30 Haziran 2018 10:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı İşsiz Babanın Beşiz Bebeği Oldu

Şanlıurfa’dan Gaziantep’e doğum için gelen İbrahim- Sibel Esen çiftinin 4 erkek 1 kız bebeği dünyaya geldi. Büyük sevinç yaşayan baba ise işsiz olduğunu belirterek, bebeklerine bakabilmek için iş istedi.

Urfalı İşsiz Babanın Beşiz Bebeği Oldu

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma hastanesine doğum için gelen Şanlıurfalı Sibel Esen’in erken doğum yaptı. Büyük şok yaşayan aile, biri kız toplam 5 çocuğu olan ailenin bebeklerin tamamı sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirken en küçüğü ise 800 gram, en büyüğü ise bin 80 gram olarak doğdu. 28 haftalık olarak dünyaya gelen bebeklerin isimlerine ise, aile ve hastane çalışanları tarafından Aslıhan, Ahmet, Berat, Mesut ve Selim isimleri verildi.

 

Beşiz Bebekler 7 Aylık Doğdu

Bebeklerin sağlık durumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu, bebeklerin 7 aylık dünyaya gelen bebeklerin 2 ayı kuvezde geçirdiği belirterek, şimdi ise bebeklerin hastaneden taburcu etmeye hazırlandıklarını ifade etti. Bebekleri ziyaret eden Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise "Şanlıurfalı bir ailemizin iki çocuğundan sonra beşiz gebelikle bize geldiler. 7 aylıkken bebekler sezeryanla dünyaya geldi. Bebeklerimizin en küçüğü 800 gram ağırlığında en büyüğü ise bin 20 gram ağırlığında bebeklerimizin sağlık durumları çok iyidir. Hocalarımız büyük bir emek sarf ettiler. Şuanda bebeklerimizin hiçbir problemi yok, hayati riskleri de yok” dedi.


Baba İbrahim Esen ise 5 bebeği birden olduğunu haberini alınca çok sevindiğini anlatarak, "Eşimin hamilelik döneminde beşizlerimin olacağını duyduğumda çok sevindim. Dünyaya geldiklerinde daha çok sevindim. Doktorlarımıza çok teşekkür ederim. Canla başla bebekleri hayatta tutmak için çalıştılar” ifadelerini kullandı.

Çocuklarına Bakabilmek İçin İş İstiyor

Şuanda işsiz olan olduğunu hatırlatan 25 yaşındaki baba İbrahim Esen, çocuklarına bakabilmek için iş isteyerek, "Şuanda hiç bir iş yapmıyorum. şuanda sadece çocuklarımla ilgileniyorum. Daha önce tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordum. Sevdiğim bir iş Allah büyük, ileriye dönük elimden tutan olursa tekrar çalışmaya başlayacağım" şeklinde konuştu.

2 Doğumda 7 Çocuk

24 yaşındaki anne Sibel Esen ise çok mutluluğunu ifade ederek, "Allahı’mın bize bir kısmeti bunlar. 7 aylık hamilelik döneminde çok zorlanmadım. Çok mutluyum. Her şeyin hayırlısı olsun. Özellikle Gaziantep Üniversite hastanesine ve doktorlarına çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Ailenin daha önce de 2 çocuğunun daha bulunduğu öğrenilirken, beşizlerle birlikte ailenin çocuk sayısı 7'ye çıktı.

 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Urfalı İşsiz Babanın Beşiz Bebeği Oldu
Urfalı İşsiz Babanın Beşiz Bebeği Oldu
Şanlıurfa’dan Gaziantep’e doğum için gelen İbrahim- Sibel Esen çiftinin 4 erkek 1 kız bebeği dünyaya geldi. Büyük sevinç yaşayan baba ise işsiz olduğunu belirterek, bebeklerine bakabilmek için iş istedi.
Urfa Ak Parti Listesini Eleştiren Pınarbaşı, Har Vurup Harman Savuruyor
Urfa Ak Parti Listesini Eleştiren Pınarbaşı, Har Vurup Harman Savuruyor
Birecik Belediyesi vatandaşın parasını çar çur ediyor. Facebookta Birecik Belediyesi’nin sayfasını sponsorlu reklam veren Pınarbaşı, Belediyenin parasını böyle gereksiz işlere yatırması vatandaşın tepkisine neden oldu.
Akçakale Yoluna Asfalt Dökülecekti
Akçakale Yoluna Asfalt Dökülecekti
Şanlıurfa – Akçakale yoluna mıcır dökülmeye başlandı. Yol yapımı olacağı için sevinen vatandaş asfalt yerine taşların döküldüğünü gördüğünde şaşkına döndü.
Urfalı Fırıncılar Siverekli Fırıncılarından Ders Almalı
Urfalı Fırıncılar Siverekli Fırıncılarından Ders Almalı
Urfa ekmeğinden dert yakınan bir vatandaş “Sadece 90 Km ötedeki bir ilçede yapılan ekmeğin lezzetiyle Urfa ekmeğinin arasında dağlar kadar fark var “ diyerek sitemde bulundu.
Genç Kız Sırrın’da Boğularak Can Verdi
Genç Kız Sırrın’da Boğularak Can Verdi
Serinlemek için girdiği Sırrın sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulan 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.
Urfalı Fırıncılar Patlıcan Zammını Sordu
Urfalı Fırıncılar Patlıcan Zammını Sordu
Patates ve soğan fiyatlarının dolar artışını geçmesiyle vatandaşlar evlerine soğan ve patates alamıyorlar. Urfalı fırıncılar “Patates tepsi artık gelmiyor” diyerek durumun vahim olduğundan bahsetti.
Birecik Hastane Sorunu Bakanlığa Taşındı
Birecik Hastane Sorunu Bakanlığa Taşındı
Birecik’e yapılması planlanan şehir hastanesinin konumu vatandaşın ulaşım zorluğu çekeği hakkında yetkili kurumlara dilekçe gönderen Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Bilgin, bir cevap alamayınca konuyu Sağlık Bakanlığı’na taşıdı.
Japon Taraftarlar Bunu Da Yaptı
Japon Taraftarlar Bunu Da Yaptı
Rusya'da gerçekleşen 2018 Dünya Kupası'nın H Grubu'nda oynanan Japonya - Kolombiya maçı sonrasında Japon taraftarlar stadı temizleyip öyle terk ettiler.
Viranşehir’de Trafoya Giren Kedi Elektrik Akımına Kapıldı
Viranşehir’de Trafoya Giren Kedi Elektrik Akımına Kapıldı
Viranşehir’de yaşanan elektrik kesintisinin nedeni trafo panosu açıldıktan sonra anlaşıldı. Elektrik panelinin içine giren kedi elektrik akımına kapılarak can verdi.
Balıklıgöl Piknik Alanı Oldu, Girişler Ücretli Olsun Denildi
Balıklıgöl Piknik Alanı Oldu, Girişler Ücretli Olsun Denildi
Balıklıgöl’deki yeşil alanlarda piknik yapıp vatandaşlar, tepkilere neden oldu. Yeşil alanda tabiri caizse yeşil alanda oturulacak yer kalmayacak kadar dolu olan Balıklıgöl’ün yeşil alanlarını hınca hınç dolu olduğunu gören vatandaşın tepkisi ise “Çevreyi kirletmeleri” oldu.
Suriyelilerin Nargile Keyfi Tepki Topladı
Suriyelilerin Nargile Keyfi Tepki Topladı
Bir vatandaş sahilde nargile yapan Suriyeli gençlerin yanına giderek tepki gösterdi. Türk askerlerinin onlar için savaştığını ve şehit olduğunu dile getiren vatandaş Suriyeli gençlere 'ayıp olmuyor mu?' diye sordu.
Urfa Evlerinin Duvarları Yazı Tahtasına Döndü
Urfa Evlerinin Duvarları Yazı Tahtasına Döndü
Urfa’nın Balıklıgöl civarında bulunan eski evlerin duvarlarına sprey boya ile yazı yazılıyor. Tarihi bir görünüme sahip olan evlerin duvarları çeşitli yazı ve şekillerle yazı tahtasına döndü. Duvarın içler acısı halini görenler tepkilerini gösterirken, gelen turistlere de gülünç duruma düştüklerinden yakındılar.
Akar'dan Urfa'ya Ziyaret;Suriye ve Irak...
Akar'dan Urfa'ya Ziyaret;Suriye ve Irak...
Harran Üniversitesinde Kuralar Çekildi...
Harran Üniversitesinde Kuralar Çekildi...
Ceylanpınar'da İşkur Kuraları Çekildi,145 Kişi İş Sahibi Oldu!
Ceylanpınar'da İşkur Kuraları Çekildi,145 Kişi İş Sahibi Oldu!
Bayraktar'dan Bal Uyarısı;Harekete Geçilmeli!
Bayraktar'dan Bal Uyarısı;Harekete Geçilmeli!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
36°C / 20°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:14
Güneş
05:01
Öğle
12:36
İkindi
16:25
Akşam
19:58
Yatsı
21:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿