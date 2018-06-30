Demirkıran, Özyavuz’u Vatandaşlarla Buluşturdu

Daha önce de MHP için seçim bürosu açan ve ciddi manada MHP’ye oy katkısı sağlayan Ahmet Demirkıran, MHP Şanlıurfa Milletvekilini halkla buluşturdu. Demirkıran, Bundan sonra da MHP için ciddi adımlar atacağını ifade etti.Ahmet Demirkıran’ın bu anlamlı programı için İbrahim Özyavuz, Demirkıran’a ve ailesine teşekkürlerini sunmayı ihmal etti.