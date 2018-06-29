Harran Üniversitesinde Kuralar Çekildi...

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında İŞKUR üzerinden Harran Üniversitesi’ndeçalıştırılmak üzere başvuranların kura çekimi yapıldı.



Geçtiğimiz aylarda İŞKUR üzerinden Harran Üniversitesi’nde çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu duyuru üzerine Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 100 kişilik personel alımına 137 kişi müracaat etti. Noter huzurunda yapılan çekilişte adı çıkanlar 6 ay süreyleüniversitenin çeşitli birimlerinde çalışmaya başlayacak.



Personel alımı için bugün Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar ve Şanlıurfa İŞKUR yetkilileri katıldı.