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Bu haber 29 Haziran 2018 20:27:37 Tarihinde eklenmiştir.

Viranşehir Belediyesinden, İş-Kur Kurası

Viranşehir Belediyesi tarafından İŞKUR’un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 320 işçi için kura çekimi yapıldı.

Viranşehir Belediyesinden, İş-Kur Kurası

Viranşehir Belediyesi  tarafından İŞKUR’un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 320 işçi için kura çekimi yapıldı.

Viranşehir Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen kura çekimine, Belediye Başkan yardımcıları Arslan Çiftçi, İbrahim Çoban, Siyasi Parti ve STK Başkanları, Muhtarlar ile başvuruda bulunan adaylar katıldı.

Kura çekiminden önce kısa bir açıklama yapan Belediye Başkan yardımcısı İbrahim Çoban, kuran çekiminin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, işçi adaylarına Belediyede çalışma şartları ve kura ile ilgili bilgi verdi.

Kura çekimi ile ilgili şeffaflıktan asla ödün vermediklerini belirten Başkan yardımcısı Çoban, işçi adaylarının kafalarında soru işareti kalmaması için sorulan sorulara içtenlikle cevaplar verdi.

Yapılan konuşmanın ardından basına açık ve şeffaf bir şekilde Noter tarafından gerçekleştirilen kura çekimine başvuruda bulunan 2624 kişiden, 320 kişi kura ile belirlenerek, Viranşehir Belediyesi tarafından ilçedeki Park-Bahçe düzenleme işlerinde görev yapacak.

Kura ile belirlenen 320 işçi, yapılacak evrak işlemlerinin ardından önümüzdeki hafta içerisinde göreve başlaması bekleniyor.

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