Urfa Eski Milletvekili,Tahliye Edilmeden Tekrar Tutuklandı!

Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven hakkında aynı gün içinde hem tahliye hem de tutuklama kararı verildi. Güven, cezaevinden çıkamadı.Güven, altı ay önce ‘örgüt yöneticiliği’ ve ‘örgüt kurup yönetme’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Hakkari’den HDP adayı gösterilen Güven, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliğini kazanmasının ardından tahliye için Diyarbakır 9’uncu Ağır Mahkemesi’ne başvuru yapmıştı.Mahkeme, bugün dosyadaki delil durumunu da dikkate alarak adli kontrolün yeterli olacağına karar verdi ve oybirliğiyle Güven hakkında tahliyeye hükmedildi.Ancak Diyarbakır başsavcılığı, tahliye kararına karşı bir üst mahkeme olan Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu.Savcılığın itirazı sonuç verdi ve Güven için cezaevinden çıkmadan bir kez daha tutuklama kararı verildi.