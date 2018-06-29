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Bu haber 29 Haziran 2018 13:34:28 Tarihinde eklenmiştir.

Sevinç,3 Yıllığına Urfaspor'da!

Şanlıurfaspor geçtiğimiz sezon Fethiyespor forması giyen orta saha mevkiinde oynayan 23 yaşındaki Metin Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Sevinç,3 Yıllığına Urfaspor'da!

Şanlıurfaspor geçtiğimiz sezon Fethiyespor forması giyen orta saha mevkiinde oynayan 23 yaşındaki Metin Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig’de mücadele eden Şanlıurfaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Yeşilliler, son olarak geçen sezon Fethiyespor formasını terleten 23 yaşındaki Metin Sevinç ile anlaşma sağladı. Şanlıurfaspor Tesislerinde düzenlenen törenle, kendisini 3 yıllığına Sarı-Yeşilli ekibe bağlayan imzayı atan genç oyuncu, Şanlıurfaspor’un başarısı için elinden geleni yapacağını kaydetti. 

İmza törenine Futbol Şube Sorumlusu M. Giray Küçük, Basın Sözcüsü Murat Şahanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinden Reşat Özmen ile Hasan Kaya da katıldı. 

 
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Spor
Sevinç,3 Yıllığına Urfaspor'da!
Sevinç,3 Yıllığına Urfaspor'da!
Şanlıurfaspor geçtiğimiz sezon Fethiyespor forması giyen orta saha mevkiinde oynayan 23 yaşındaki Metin Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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