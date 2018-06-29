Viranşehir Eski Belediye Başkanı Hakkında,Tahliye Kararı...

31,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Leyla Güven hakkında

24 Haziran 2018 seçimlerinde Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven’in tahliye edilmesi için Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonuçlandı. Güven’in tahliyesine karar verildi.Leyla Güven’in 31,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması 16 Mayıs 2018 günü Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Mahkeme heyeti tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı 11 Temmuz’a ertelemişti.Güven, Afrin operasyonuna yönelik sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle 22 Ocak'ta Diyarbakır'daki evinden gözaltına alınmış, 31 Ocak'ta tutuklanmıştı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016-2018 yılları arasında katıldığı toplamda 14 basın açıklaması, toplantı ve cenaze töreni nedeniyle dava açtı.“Silahlı örgüt kurma veya yönetme”, “Örgüt propagandası yapma”, “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” ve “örgüt üyesi olma” iddialarıyla hazırlanan iki ayrı iddianamede Güven’in 17,5 yıldan 31,5 yıla kadar hapsi isteniyor.Siyasetçi. 1968 doğumlu Güven uzun bir süre Almanya'da yaşadı. 1994’te Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) kadın kollarında görev yaptı.2004’te yapılan yerel seçimlerde Adana Küçük Dikili Beldesi Belediye Başkanlığı‘na; 2009 yerel seçimlerinde ise Viranşehir Belediye Başkanlığına seçildi.Güven,(KCK) yönelik operasyon kapsamında Aralık 2009’da tutuklandı. Yaklaşık beş yıllık tutukluluğun ardından 2014’te tahliye edildi. Yargılandığı KCK ana davasında ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Şanlıurfa 4. sıra adayıydı.