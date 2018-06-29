'Sulama Birliklerini İyi Denetleyeceğiz'

DSİ Genel Müdürümü Murat Acu Başkanlığında yapılan toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Ergün Üzücek, Kaya Yıldız, Mevlüt Aydın, Daire Başkanları ile Bölge Müdürleri telekonferansla katılım sağladı.Toplantıda 2018 yılı ilk altı ayında projelerde gelinen seviyeler ve ikinci altı ayında devam edecek projeler üzerinde genel değerlendirmede bulunuldu.Ülkemiz, bulunduğu coğrafyada ayakta kalması için güçlü olmak zorundadır. Güçlü olmak içinde çok çalışmamız lazım.Daha güçlü bir Türkiye için DSİ olarak 2018 yılının ilk yarısında önemli ve yoğun bir çalışma yürüttük. İşlerimizi zamanında bitirerek faydaya dönüştürmek vatandaşımızın istifadesine sunmak için daha fazla gayret göstermeliyiz. Bunun için de planlamalarımızı çok iyi yapacağız. İşi zamanında bitirmek için iyi planlama yapmak zorundasınız. Devamlı olarak sahada, şantiyede olacağız. İşin zamanında bitmesi için takip şart. İşin başında olacağız. Diğer taraftan parayı ve insanı iyi yöneteceğiz. İsraf etmek yok. Sulama projelerimiz çok önemli bundan dolayı Sayın Bakanımız 2018 yılını Sulamada Hamle yılı ilan etti. Sulamada tamamlanan kısımları derhal sulamaya açarak faydaya dönüştüreceğiz. Baraj ile sulamanın aynı anda tamamlanmasını sağlayacağız. Bu bakımdan sıkı takip yapmalıyız. ’dedi.DSİ, ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu en büyük yatırımcı kamu kurumudur.Yeni bir döneme giriyoruz. Büyük bir aile olarak bu yeni dönemde de başarılı çalışmalar yürüteceğiz. Bilindiği üzere iş yükümüz toplulaştırma çalışmaları ve sulama birlikleri ile birlikte daha da arttı. Bu yüzden DSİ olarak zamanla yarışıyoruz. Personelimizin kalitesi çok önemlidir. Yönetim standartlarımızı oluşturmamız lazım. Sahada yönetim önemlidir. Personelimizin ve idarecilerimizin yaptıkları işe hâkim olmaları önemlidir. İşe hâkim olacağız. 5 Yıldızlı projelere imza attık atmaya devam edeceğiz. Bunun içinde kalifiye elemanlar yetiştirmeliyiz. Yazılımlara çok önem veriyoruz. Sisteminiz iyi ise başarılı çalışmalar yürütürsünüz.DSİ Genel Müdürlüğü olarak bu çalışmaları yürütürken teknolojik gelişmeleri de takip edip kullanma gayretindeyiz. Teknolojinin büyük bir hızla ilerlediği günümüz dünyasında, bilgiye hızlı erişim ve elde edilen bilgilerin etkin ve doğru bir şekilde kullanabilmesi kaynak yönetiminde büyük önem taşımaktadır. Bu da yaşadığımız dönemde iletişim, uydu ile bilgi teknolojilerinin etkin olarak kullanılması ile gerçekleştirilmekte olup, son yıllarda özellikle bilgi teknolojileri hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş ve günlük yaşantımızın hemen hemen her alanında kullanılmaya başlanmıştır.Çalışmalarımızı teknoloji ile bütünleştirmeyi son derece önemsiyorum. CBS alt yapısına önem vermemiz lazım. Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüz çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının kurulması amacıyla ihtiyaç duyulan yazılımların ve donanımın temin edilmesi, eldeki verilerin CBS ortamına aktarılması, ihtiyaç duyulan değişik verilerin ilgili kurumlardan temin edilmesi, web tabanlı uygulama yazılımlarının geliştirilmesi, teknik analizlerin yapılması gibi birçok çalışma Genel Müdürlüğümüzce yürütülmüş ve yürütülmektedir. Projelerimize Yatırım Sicil Numarası (YSN) verilmeye başlanmıştır.Planlama, İnşaat ve İşletme aşamasındaki tüm tesislerin (Baraj, gölet, sulama, içme suyu, taşkın vb..) bilgilerinin güncel olarak bulunduğu bir CBS portalı işlerin takibinin hızlanmasını sağlayacaktır. Teknolojiyi işlerimizin merkezine almak bizim yükümüzü hafifletecektir diye düşünmekteyim. MEYTAP, kurumumuz için hayatidir. Bu proje kapsamında geliştirilecek yazılım sistemi ile sözleşme ilişkileri takip edilebilecek ve yönetilebilecek, projelerin genel vaziyet planları ve gerçekleştirilen imalatların ilerleme durumları izlenebilecek, sürecin gerektirdiği evraklar hazırlanabilecek, sistemin yönetilmesi ve olası hataların önlenmesi için kontrol mekanizmaları oluşturulacak ve mevcut bilişim sistemleri ile olan bilgi alışverişi sağlanacaktır.MEYTAP sayesinde; tatbikat gereksinimlerinin, tek uygulama üzerinden yönetilmesi, zaman ve işgücü tasarrufu, kontrol ve denetim kolaylığı, kullanılan uygulama ve raporlamalarda standartlaşma, dağınık yedeklemeden merkezi yedeklemeye geçiş ve standart veri yapısının oluşturulması sağlanacaktır.Sulama birliklerini iyi denetleyeceğiz. İçmesuyu eylem planlarında 2018 yılında mesafe kat ettik. “ Derelere sahip çıkacağız. HES’leri sıkı takip edeceğiz. Dere Islahları bizler için çok önemli. Yalnız dere ıslahlarında üst havzada çalışma yapılmadan alt havzada çalışma yapmayacağız. Havzada bütüncül olarak çalışacağız. Aksi takdirde üst havzada çalışma yapmadan alt havzada çalışmanın bir manası yoktur.Taşkın olmadan önce taşkın tedbirlerini almalıyız. Taşkınların çoğu dere kenarlarında ki yapılan yapılardan ve işgallerden kaynaklanmaktadır. Şimdiden teyakkuzda olmalıyız. Tedbirlerimizi şimdiden almalıyız.Edindiğiniz bilgi ve tecrübeyi projelere aktararak faydaya dönüştürmenizi temenni ediyorum. 2018 yılının ikinci altı ayında da Allah'ın izniyle başarılı bir çalışma dönemi geçireceğiz. ‘diye konuştu.Genel Müdürümüzün genel değerlendirme konuşmasının ardından projeler üzerinde değerlendirme ve istişarede bulunuldu.