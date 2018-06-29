Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 29 Haziran 2018 13:08:38 Tarihinde eklenmiştir.

'Sulama Birliklerini İyi Denetleyeceğiz'

DSİ Genel Müdürümü Murat Acu Başkanlığında yapılan toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Ergün Üzücek, Kaya Yıldız, Mevlüt Aydın, Daire Başkanları ile Bölge Müdürleri telekonferansla katılım sağladı.

'Sulama Birliklerini İyi Denetleyeceğiz'

DSİ Genel Müdürümü Murat Acu Başkanlığında yapılan toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Ergün Üzücek, Kaya Yıldız, Mevlüt Aydın, Daire Başkanları ile Bölge Müdürleri telekonferansla katılım sağladı.

Toplantıda 2018 yılı ilk altı ayında projelerde gelinen seviyeler ve ikinci altı ayında devam edecek projeler üzerinde genel değerlendirmede bulunuldu.

Toplantının açılışında genel bir değerlendirmede bulunan Genel Müdürümüz Murat Acu,

Ülkemiz, bulunduğu coğrafyada ayakta kalması için güçlü olmak zorundadır. Güçlü olmak içinde çok çalışmamız lazım.

Daha güçlü bir Türkiye için DSİ olarak 2018 yılının ilk yarısında önemli ve yoğun bir çalışma yürüttük. İşlerimizi zamanında bitirerek faydaya dönüştürmek vatandaşımızın istifadesine sunmak için daha fazla gayret göstermeliyiz. Bunun için de planlamalarımızı çok iyi yapacağız. İşi zamanında bitirmek için iyi planlama yapmak zorundasınız. Devamlı olarak sahada, şantiyede olacağız. İşin zamanında bitmesi için takip şart. İşin başında olacağız. Diğer taraftan parayı ve insanı iyi yöneteceğiz. İsraf etmek yok. Sulama projelerimiz çok önemli bundan dolayı Sayın Bakanımız 2018 yılını Sulamada Hamle yılı ilan etti. Sulamada tamamlanan kısımları derhal sulamaya açarak faydaya dönüştüreceğiz. Baraj ile sulamanın aynı anda tamamlanmasını sağlayacağız. Bu bakımdan sıkı takip yapmalıyız. ’dedi.

DSİ, ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu en büyük yatırımcı kamu kurumudur.

Yeni bir döneme giriyoruz. Büyük bir aile olarak bu yeni dönemde de başarılı çalışmalar yürüteceğiz. Bilindiği üzere iş yükümüz toplulaştırma çalışmaları ve sulama birlikleri ile birlikte daha da arttı. Bu yüzden DSİ olarak zamanla yarışıyoruz. Personelimizin kalitesi çok önemlidir. Yönetim standartlarımızı oluşturmamız lazım. Sahada yönetim önemlidir. Personelimizin ve idarecilerimizin yaptıkları işe hâkim olmaları önemlidir. İşe hâkim olacağız. 5 Yıldızlı projelere imza attık atmaya devam edeceğiz. Bunun içinde kalifiye elemanlar yetiştirmeliyiz. Yazılımlara çok önem veriyoruz. Sisteminiz iyi ise başarılı çalışmalar yürütürsünüz.

DSİ Genel Müdürlüğü olarak bu çalışmaları yürütürken teknolojik gelişmeleri de takip edip kullanma gayretindeyiz.  Teknolojinin büyük bir hızla ilerlediği günümüz dünyasında, bilgiye hızlı erişim ve elde edilen bilgilerin etkin ve doğru bir şekilde kullanabilmesi kaynak yönetiminde büyük önem taşımaktadır. Bu da yaşadığımız dönemde iletişim, uydu ile bilgi teknolojilerinin etkin olarak kullanılması ile gerçekleştirilmekte olup, son yıllarda özellikle bilgi teknolojileri hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş ve günlük yaşantımızın hemen hemen her alanında kullanılmaya başlanmıştır.

Çalışmalarımızı teknoloji ile bütünleştirmeyi son derece önemsiyorum. CBS alt yapısına önem vermemiz lazım. Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüz çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının kurulması amacıyla ihtiyaç duyulan yazılımların ve donanımın temin edilmesi, eldeki verilerin CBS ortamına aktarılması, ihtiyaç duyulan değişik verilerin ilgili kurumlardan temin edilmesi, web tabanlı uygulama yazılımlarının geliştirilmesi, teknik analizlerin yapılması gibi birçok çalışma Genel Müdürlüğümüzce yürütülmüş ve yürütülmektedir. Projelerimize Yatırım Sicil Numarası (YSN) verilmeye başlanmıştır.

Planlama, İnşaat ve İşletme aşamasındaki tüm tesislerin (Baraj, gölet, sulama, içme suyu, taşkın vb..) bilgilerinin güncel olarak bulunduğu bir CBS portalı işlerin takibinin hızlanmasını sağlayacaktır. Teknolojiyi işlerimizin merkezine almak bizim yükümüzü hafifletecektir diye düşünmekteyim. MEYTAP, kurumumuz için hayatidir. Bu proje kapsamında geliştirilecek yazılım sistemi ile sözleşme ilişkileri takip edilebilecek ve yönetilebilecek, projelerin genel vaziyet planları ve gerçekleştirilen imalatların ilerleme durumları izlenebilecek, sürecin gerektirdiği evraklar hazırlanabilecek, sistemin yönetilmesi ve olası hataların önlenmesi için kontrol mekanizmaları oluşturulacak ve mevcut bilişim sistemleri ile olan bilgi alışverişi sağlanacaktır.

MEYTAP sayesinde; tatbikat gereksinimlerinin, tek uygulama üzerinden yönetilmesi, zaman ve işgücü tasarrufu, kontrol ve denetim kolaylığı, kullanılan uygulama ve raporlamalarda standartlaşma, dağınık yedeklemeden merkezi yedeklemeye geçiş ve standart veri yapısının oluşturulması sağlanacaktır.

Sulama birliklerini iyi denetleyeceğiz. İçmesuyu eylem planlarında 2018 yılında mesafe kat ettik. “ Derelere sahip çıkacağız. HES’leri sıkı takip edeceğiz. Dere Islahları bizler için çok önemli. Yalnız dere ıslahlarında üst havzada çalışma yapılmadan alt havzada çalışma yapmayacağız. Havzada bütüncül olarak çalışacağız. Aksi takdirde üst havzada çalışma yapmadan alt havzada çalışmanın bir manası yoktur.

Taşkın olmadan önce taşkın tedbirlerini almalıyız. Taşkınların çoğu dere kenarlarında ki yapılan yapılardan ve işgallerden kaynaklanmaktadır. Şimdiden teyakkuzda olmalıyız. Tedbirlerimizi şimdiden almalıyız.

Edindiğiniz bilgi ve tecrübeyi projelere aktararak faydaya dönüştürmenizi temenni ediyorum. 2018 yılının ikinci altı ayında da Allah'ın izniyle başarılı bir çalışma dönemi geçireceğiz. ‘diye konuştu. 

Genel Müdürümüzün genel değerlendirme konuşmasının ardından projeler üzerinde değerlendirme ve istişarede bulunuldu.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Karaköprü'de Feci Kaza, Araç Takla Attı, Sürücü kayıplara Karıştı
Karaköprü'de Feci Kaza, Araç Takla Attı, Sürücü kayıplara Karıştı
Urfa’da meydana gelen kazada duran araca çarpıp takla atan araç sürücüsü ters dönen aracın içinden çıkarak kayıplara karıştı.
Urfa'dan,880 Kişi Hak Kazandı...
Urfa'dan,880 Kişi Hak Kazandı...
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce organize edilen ve ülkenin değişik yerlerinde, gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen gençlik kampları projesi başladı.
Viranşehir Eski Belediye Başkanı Hakkında,Tahliye Kararı...
Viranşehir Eski Belediye Başkanı Hakkında,Tahliye Kararı...
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında tahliye kararı verildi.
Urfa’da Aralarında, En Kapsamlı Değerlendirme...
Urfa’da Aralarında, En Kapsamlı Değerlendirme...
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde ipi en önde göğüsleyen AK Parti, seçim sonuçlarını masaya yatırmaya hazırlanıyor.
'Sulama Birliklerini İyi Denetleyeceğiz'
'Sulama Birliklerini İyi Denetleyeceğiz'
DSİ Genel Müdürümü Murat Acu Başkanlığında yapılan toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Ergün Üzücek, Kaya Yıldız, Mevlüt Aydın, Daire Başkanları ile Bölge Müdürleri telekonferansla katılım sağladı.
Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var…
Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var…
Şanlıurfa’da Meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Acu; 2000 Şantiye’de Çalışmalar Devam Ediyor
Acu; 2000 Şantiye’de Çalışmalar Devam Ediyor
DSİ Genel Müdürü Murat ACU yaptığı yazılı açıklamada ‘’Türkiye’nin daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ’nin çok büyük yatırımlar yaptığının altını çizerek,Türkiye yarı kurak iklim kuşağında yer alan ve kullanılabilir su miktarı açısından bakıldığında su stresi altında olan bir ülkedir. Bu tablo su kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü bu anlayış çerçevesinde tarım, endüstri, enerji ve hizmet sektörlerinde büyük önem taşımakta, gerek gıda güvenliğinin temini gerekse enerji arz güvenliğinin sağlanması hususlarında önemli bir işlev görmektedir. Bu yatırımlar aynı zamanda sel gibi afetlere karşı da vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamaktır. ‘dedi.
Özyavuz, Akçakale Yol Çalışmasını Durdurdu
Özyavuz, Akçakale Yol Çalışmasını Durdurdu
Şanlıurfa Akçakale yolu yapımı durduruldu. Asfaltın dökülmediği yerine yine eski yöntem olan ufak çakıl taşlarının döküldüğü yolun yapımına MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz müdahale etti.
Alkan, Tepki Gösterdi
Alkan, Tepki Gösterdi
Mahmut Alkan Akçakale Harran Yolu için tepkisini gösterdi. Asfalt dökülmesini bekleyen Alkan, yola mıcır taşlarının döküldüğünü görünce tepkilerini göstermekte gecikmedi.
Hilvan da İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
Hilvan da İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
Hilvan merkez ve kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor.
Fakıbaba'dan açıklama: Biz değil Bakanlık ithal etti
Fakıbaba'dan açıklama: Biz değil Bakanlık ithal etti
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Suriye'den patates ithal edilmesine ilişkin, "İthalatı yapan Bakanlık biz değiliz ancak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin çıkarları söz konusudur. Suriye kardeştir oradaki insanların zenginleşmesini de isteriz" açıklamasında bulundu.
Urfa’da kaza,2 yaralı!
Urfa’da kaza,2 yaralı!
Öğlen saatlerinde Akçakale - Harran karayolunda meydana gelen araba kazasında 2 kişi yaralandı.
Urfa'dan,880 Kişi Hak Kazandı...
Urfa'dan,880 Kişi Hak Kazandı...
Sevinç,3 Yıllığına Urfaspor'da!
Sevinç,3 Yıllığına Urfaspor'da!
Viranşehir Eski Belediye Başkanı Hakkında,Tahliye Kararı...
Viranşehir Eski Belediye Başkanı Hakkında,Tahliye Kararı...
Urfa’da Aralarında, En Kapsamlı Değerlendirme...
Urfa’da Aralarında, En Kapsamlı Değerlendirme...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
37°C / 20°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:13
Güneş
05:01
Öğle
12:35
İkindi
16:25
Akşam
19:58
Yatsı
21:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿