Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var…

Şanlıurfa’da minibüs ile kamyonetin çarpışması, sonucunda 8 kişi yaralandı.Kaza, saat 14.00 sularında Şanlıurfa - Gaziantep karayolunda Suruç Çadırkentine Yakın Bir Bölgede meydana geldi. 79 MA 0414 plakalı minibüs ile 03 EA 654 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.Meydana gelen kazada, araçta bulunan 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen,112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılırken yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.Yaralıların Sağlık Durumlarının İyi Olduğu Öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.