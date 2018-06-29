Urfa Ak Parti Listesini Eleştiren Pınarbaşı, Har Vurup Harman Savuruyor

Pınarbaşı Birecik'te Eleştiriliyor

Bize Facebook Reklamı Lazım Değil

Birecik Belediyesi facebook hesabında oluşturduğu sponsorlu bağlantı vatandaşın tepkisine neden oldu. Daha önce de eniştesi olan Mahmut Mirkelam’ın Ak Parti milletvekili adayları listesine girmemesine oldukça tepki gösteren Pınarbaşı Ak Parti İlçe Teşkilatını toplayarak sert bir dille tepkisini ortaya koymuş, olmadık sözler kullanmış ve gündeme bomba gibi oturmuştu.Bu durumun yaşanmasından sonra Ak Parti oylarının ciddi oranda düşmesine sebep oldu. Önceki dönemlerde %53,38 oy alan Birecik, 2018 yılında %47’ye kadar geriledi.Sahada olan eksikliklerini facebook sayfasına harcayan Pınarbaşı, Birecik’i geliştirmeyi sosyal medyadan gidermeye çalışıyor. Halkın parasını çar çur ederek hizmet yapmaya çalışan Belediye Başkanı Pınarbaşı’nın bu hareketi Birecikliler tarafından oldukça eleştirildi.Vatandaşın hizmet isteğini bir şekilde geri plana itip boş ve gereksiz işlere harcanan paranın hesabının verilmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar “Bize Facebook reklamı değil hizmet lazım” diyerek tepkilerini ortaya koydu. Hizmet yapmak istiyorlarsa gelip vatandaşın sorunlarını dinleyip ona göre hizmet etsin diyen vatandaşlar, elle tutulur hizmet beklediklerini ifade ettiler.