Hilvan da İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Hilvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışması bu yılda Hilvan merkez ve kırsal mahallelerde devam ediyor.

Mevsim sonuna kadar sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Belediye Başkanımız Aslan Ali Bayıktan aldığımız talimatlar doğrultusunda çalışmaların her geçen gün yoğunlaştığını ifade ederek bir çok ölümcül hastalığa yol açan ve özellikle geceleri vatandaşları rahatsız eden sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarımız gece boyunca devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından 2 araçla sivrisinek ve haşerelere karşı yürütülen çalışmalarımız vatandaşların daha rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için etkin bir şekilde devam edecek dedi.