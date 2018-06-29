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Bu haber 29 Haziran 2018 00:09:57 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba'dan açıklama: Biz değil Bakanlık ithal etti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Suriye'den patates ithal edilmesine ilişkin, "İthalatı yapan Bakanlık biz değiliz ancak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin çıkarları söz konusudur. Suriye kardeştir oradaki insanların zenginleşmesini de isteriz" açıklamasında bulundu.

Fakıbaba'dan açıklama: Biz değil Bakanlık ithal etti

Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ankara Valiliği iş birliğinde Polatlı ilçesinde yapılan Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi'nin açılış törenine katıldı.

Törenin ardından yerleşkeyi gezen Fakıbaba, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fakıbaba, Aksaray, Niğde mitingleri sırasında patates üreticilerinin ihracat desteği istediklerini ve bu desteğin sağlandığını belirterek, "Ne oldu da depolarda bu kadar patates varken ve bunlar için ihracat desteği istenirken seçim öncesinde 50 kuruştan 6 liraya çıktı, ben de hayretler içerisindeyim. Seçimden sonra ' patates fiyatları düşecek' dedim, bugün düştü, bir hafta sonra daha fazla düşecek. Yeterli patatesimiz var ama fırsatçılardan dolayı fiyat yükseliyor. Biz de bunu regüle etmek için ithal etmek durumunda kalıyoruz." diye konuştu.

SURİYE'DEN patates İTHAL EDİLMESİ


Suriye'den patates alınma gerekçesinin sorulması üzerine Fakıbaba, şunları kaydetti:

"İthalatı yapan Bakanlık biz değiliz ancak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin çıkarları söz konusudur. Suriye kardeştir oradaki insanların zenginleşmesini de isteriz. Neden Suriye dururken başka bir yerden alalım? Ama zaten bu tip ithalatlar çok az ve fırsatçılara 'Biz buradayız' mesajı vermek için yapılır. Samanda da zaman zaman böyle oluyor. Bizim saman açığımız yok ama fırsatçılar, stokçular piyasayı boş bulduklarında fiyatı yükseltiyor."
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Fakıbaba'dan açıklama: Biz değil Bakanlık ithal etti
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Suriye'den patates ithal edilmesine ilişkin, "İthalatı yapan Bakanlık biz değiliz ancak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin çıkarları söz konusudur. Suriye kardeştir oradaki insanların zenginleşmesini de isteriz" açıklamasında bulundu.
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