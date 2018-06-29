Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Başladı!

Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yrd. Uzm. Dr. Gülben SARACOĞLU Kadın hastalıkları ve doğum alanında var olan alternatifi artırmak amacıyla 19 Haziran 2018 tarihinde Kadın hastalıkları ve doğum servisimiz hizmet vermeye başladı.SARACOĞLU; Hastanemiz bünyesinde halen 19 yataklı servisimiz mevcut olup 3 doğum odası ameliyathanemizle tam teşekküllü hizmet verilmektedir. Kliniğimizde an itibari ile 6 Uzman Hekim 11 ebe çalışmaktadır. Hastanemiz bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum alanında küçük cerrahi müdahaleler, normal doğum, sezaryenle doğum ve her türlü jinekolojik cerrahi girişimler teknik teçhizatla alanında deneyimli uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte sayın bakanımız Ahmet Eşref FAKKIBABA olmak üzere, Sayın Vekillerimiz, Sayın Valimiz ve İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Himmet DURGUT’a teşekkür ediyoruz dedi.