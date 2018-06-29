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Bu haber 29 Haziran 2018 00:03:37 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Başladı!

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesi Haliliye ek binasında kadın doğum kliniği hizmete girdi.

Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Başladı!

Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yrd. Uzm. Dr. Gülben SARACOĞLU Kadın hastalıkları ve doğum alanında var olan alternatifi artırmak amacıyla  19 Haziran 2018 tarihinde Kadın hastalıkları ve doğum servisimiz hizmet vermeye başladı.

SARACOĞLU; Hastanemiz bünyesinde halen 19 yataklı servisimiz mevcut olup 3 doğum odası ameliyathanemizle tam teşekküllü hizmet verilmektedir. Kliniğimizde an itibari ile 6 Uzman Hekim 11 ebe çalışmaktadır. Hastanemiz bünyesinde  kadın hastalıkları ve doğum alanında küçük cerrahi müdahaleler,  normal doğum, sezaryenle doğum ve her türlü  jinekolojik cerrahi girişimler teknik teçhizatla alanında deneyimli uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir.  Bu süreçte sayın bakanımız  Ahmet Eşref FAKKIBABA olmak üzere, Sayın Vekillerimiz, Sayın Valimiz ve İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Himmet DURGUT’a teşekkür ediyoruz dedi.
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Sağlık
Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Başladı!
Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Başladı!
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