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Bu haber 28 Haziran 2018 18:05:56 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses: “Babamla barıştıktan sonra şarkıcı olmadım”

Mansur Ark’ın meşhur şarkısı “Maalesef”i coverlayan Dilan Çıtak Tatlıses, “Serhat’la Kayıttayız”ın bu haftaki programında Serhat Tekin’in sorularını yanıtladı.

Tatlıses: “Babamla barıştıktan sonra şarkıcı olmadım”

Dilan Çıtak Tatlıses, “Babamla daha önce hiç diyaloğumuz yoktu. Şirketler de aramızın nasıl olduğunu bilmiyordu. Bu yüzden bana kapılarını açmadılar. Ben aslında bu şarkıyı 7-8 sene önce yapmak istiyordum, ama beni çok uğraştırdılar. Bir sürü şirket bana destek vermek istemedi. Bu işi yapıp yapmayacağımı babamdan duymak istediler. Tatlıses markası altında, onun kızı olarak bu işi yapmak bir dezavantaj. Sürekli kıyaslama yapıyorlar. Sıradan birinin kızı olsaydım çok daha şanslı olabilirdim. Tabii ki İbrahim Tatlıses’in kızı olmaktan gururlanıyorsunuz ama bu mesleği icra eden biri olan bunun dezavantajları daha fazla” dedi.

Tatlıses,“Hakkında yanlış bilinen neyi düzeltmek istersin?” sorusuna “Beni babamla aramı düzelttikten sonra şarkıcı oldum zannediyorlar. Ortaokul yıllarımdan beri konservatuar okuyorum. Müzik benim hayatında hep vardı” diye yanıt verdi.
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Tatlıses: “Babamla barıştıktan sonra şarkıcı olmadım”
Tatlıses: “Babamla barıştıktan sonra şarkıcı olmadım”
Mansur Ark’ın meşhur şarkısı “Maalesef”i coverlayan Dilan Çıtak Tatlıses, “Serhat’la Kayıttayız”ın bu haftaki programında Serhat Tekin’in sorularını yanıtladı.
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