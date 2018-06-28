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Bu haber 28 Haziran 2018 18:02:39 Tarihinde eklenmiştir.

EURADA 2018 Genel Kurul Toplantısında GAP Sunumu Yapıldı

Belçika’nın Charleroi kentinde düzenlenen EURADA (Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği) Genel Kurul Toplantısı’nda Güneydoğu Anadolu Projesi deneyim ve tecrübeleri hakkında sunum yapıldı.

EURADA 2018 Genel Kurul Toplantısında GAP Sunumu Yapıldı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin 2017 yılında üye olduğu EURADA (Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği) 2018 Genel Kurul toplantısı Belçika’nın Charleroi kentinde düzenlendi. 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen genel kurulda 2017 yılı finansal etkinlik raporu, çalışma takvimi ve 2018 yılı EURADA bütçesi görüşüldü. Toplantıda, GAP İdaresi tarafından Güneydoğu Anadolu Projesi deneyim ve tecrübeleri hakkında bir sunum yapıldı.

EURADA Başkanı Roberta Dall’Olio’nun açılış konuşmasıyla başlayan ve sırasıyla EURADA Direktörü sunumu, yeni üye sunumları, deneyimler ve kalkınma planları paylaşımı yapıldı. Sunumların ardından “Kalkınma ajansları için açık fırsatlar” konulu mini panel düzenlendi. Son olarak 2017 EURADA ödül töreni düzenlenerek genel kurulun ilk ayağı tamamlandı. Toplantının ardından Charleroi’de bulunan antik sanayi merkezleri ziyaret edilerek katılımcılara bilgi verildi. Karşılıklı deneyim paylaşımlarının yapıldığı ve olası iş birliklerinin değerlendirildiği genel kurula GAP İdaresi’ni temsilen Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Lami Hayırlı ve Uzman Mahmut Cengiz katılım sağladı.

1992 yılında kurulan ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin 2017 yılında işbirliğine başladığı Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA), Avrupa Birliği ve dışındaki 21 ülkede faaliyet gösteren ve 65 üyeden oluşan geniş bir ağa sahiptir. EURADA genel çerçevede; üyeleri diğer bölgesel kalkınma ajansları, iş ortakları ve Avrupa makamlarıyla bir araya getirerek üyeler arasında koordinasyon görevini yürütmektedir.

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EURADA 2018 Genel Kurul Toplantısında GAP Sunumu Yapıldı
EURADA 2018 Genel Kurul Toplantısında GAP Sunumu Yapıldı
Belçika’nın Charleroi kentinde düzenlenen EURADA (Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği) Genel Kurul Toplantısı’nda Güneydoğu Anadolu Projesi deneyim ve tecrübeleri hakkında sunum yapıldı.
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EURADA 2018 Genel Kurul Toplantısında GAP Sunumu Yapıldı
EURADA 2018 Genel Kurul Toplantısında GAP Sunumu Yapıldı
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