Vatandaş Halil Özcan'ın Başarısını Konuşuyor

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan Urfa’da %64,8 oy alırken, 8 milletvekili çıkararak da %52,15 oranıyla başarı sağladı.Urfa’da Ak Parti’nin önde olmasıyla beraber Haliliye 59,4 Akçakale 67,5 Harran ise 48,9 oy oranıyla elde ettiği başarılarda Halil Özcan’ın yoğun katkısından bahsedildi. Özcan, Urfa halkının gösterdiği ilgiye teşekkür etti.