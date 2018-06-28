Suriye'den Patates İthal Edilecek

Patates Fiyatı 2 Liraya İndi

Nohut Üretimi %20 Artacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, patates ve soğan fiyatlarındaki artışa karşılık ithalat yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu yanıtlarken de konuya siyasi yaklaşmadıklarını, başta Başbakan olmak üzere bütün bakanlarla, Cumhurbaşkanının da onayıyla adım atma kararı aldıklarını ve vatandaşın mağduriyetiyle ilgili önlem almaktan asla çekinmediklerini söyledi.Zeybekci, patateste fiyatların 7-8 liraya kadar çıktığı bir sürecin yaşandığını ve mağduriyetin ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Üreticinin tarladaki ürünü 1,5 lira civarındayken markette bunun 7-8 lira olması aradaki tefecinin, spekülatörün işi. Bununla mücadeleyle ilgili iki yöntemimiz var. Bir bu spekülasyonla ilgili iç hukuk yöntemlerimizi ve sistemimizi çalıştırmak. İki çok daha hızlı ve kesin çalışan aradaki o marjı yok eden diğer alternatifi yani ithalat mekanizmasını çalıştırmak." diye konuştu.İthalat konusunda muhalefetin tepkileriyle karşılaşacaklarını tahmin ettiklerini aktaran Zeybekci, muhalefetin konuyla ilgili popülist yaklaşımını sürdürdüğünü ifade etti.Zeybekci, Türkiye'nin Suriye'de operasyon gerçekleştirdiği bölgeden, patateste artan fiyatlara karşı toplam ihtiyacın yüzde 1'ine karşılık gelen yaklaşık 4 bin ton patates getirildiğini belirterek, "Bunun sonucu olarak da şu anda pazarda fiyatların 2 lira civarına geldiğini görüyoruz. Gittiğim halk pazarında patatesin fiyatı 2 lira civarında, istediğimiz noktaya geldi. İthalata sıcak bakmıyoruz ama içeride spekülatör ve tefecinin hem üreticiyi hem de tüketiciyi zorlayarak, mağdur ederek atacağı adımlara karşı da kararlı bir şekilde duruşumuz olacaktır." dedi.Nohut üretimine de değinen Zeybekci, üretim miktarının bu yıl yaklaşık yüzde 20 artacağını dile getirdi. Zeybekci, fiyatların ürünün ilk çıktığı Adana, Mersin bölgesinde 2 liraya kadar düştüğünü, çiftçinin korunması adına bununla ilgili de ithalatı engelleyici tedbirler aldıklarını anlattı.Zeybekci, döviz kurundaki gelişmelere ilişkin soruya cevap verirken de Türk lirasının değerinin makroekonomik sonuçlara uyum sağlayacağını, önümüzdeki süreçte liranın değeriyle spekülatif bir şekilde oynanması döneminin biteceğini kaydetti.