Urfalı Fırıncılar Siverekli Fırıncılarında Ders Almalı

Siverek Ekmeğinin Lezzeti Herkesin Dilinde

Urfalı Fırıncılar Siverekli Fırıncılara Kurban Olsun

Patentini Antep’in aldığı tırnaklı ekmek vatandaşlar arasında tepkilere sebep oluyor. Her öğün aldıkları ekmeği sadece o öğünde tüketmek zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar “Ekmekler kuruyor. Tazelikten gevreklikten eser yok.” yorumunda bulunarak, kaliteli ekmek tüketmek istediklerini vurguladılar.Urfa’ya 90 KM uzakta olan merkez ilçe Siverek’in ekmeği gelip lezzetini tadan herkesin övgülerine sebep oluyor. Tazeliğini ve gevrekliğini uzun süre koruyan Siverek Ekmeği vatandaşların dilinde “Ekmek değil pasta” olarak tanımlıyorlar.Urfalı vatandaşlar Urfa ekmeği ile Siverek ekmeğini mukayese ettiklerinde Urfa ekmeğinin bu kadar vahim durumda olmasından dert yakındılar.“Bu Urfalı fırıncılar, Siverekli fırıncılara kurban olsunlar! Sadece 90 km ilerimizdeki Siverek'e bir gitsinler de; taze, gevrek, güzel ve kaliteli ekmek nasıl yapılırmış onlardan / ustalarından öğrensinler!Daha ne diyim...” yorumunda bulundu.