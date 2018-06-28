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Bu haber 28 Haziran 2018 12:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Fırıncılar Siverekli Fırıncılarında Ders Almalı

Urfa ekmeğinden dert yakınan bir vatandaş “Sadece 90 Km ötedeki bir ilçede yapılan ekmeğin lezzetiyle Urfa ekmeğinin arasında dağlar kadar fark var “ diyerek sitemde bulundu.

Urfalı Fırıncılar Siverekli Fırıncılarında Ders Almalı

Patentini Antep’in aldığı tırnaklı ekmek vatandaşlar arasında tepkilere sebep oluyor. Her öğün aldıkları ekmeği sadece o öğünde tüketmek zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar “Ekmekler kuruyor. Tazelikten gevreklikten eser yok.” yorumunda bulunarak, kaliteli ekmek tüketmek istediklerini vurguladılar.
 

Siverek Ekmeğinin Lezzeti Herkesin Dilinde

Urfa’ya 90 KM uzakta olan merkez ilçe Siverek’in ekmeği gelip lezzetini tadan herkesin övgülerine sebep oluyor. Tazeliğini ve gevrekliğini uzun süre koruyan Siverek Ekmeği vatandaşların dilinde “Ekmek değil pasta” olarak tanımlıyorlar.

Urfalı vatandaşlar Urfa ekmeği ile Siverek ekmeğini mukayese ettiklerinde Urfa ekmeğinin bu kadar vahim durumda olmasından dert yakındılar.

 

Urfalı Fırıncılar Siverekli Fırıncılara Kurban Olsun

“Bu Urfalı fırıncılar, Siverekli fırıncılara kurban olsunlar! Sadece 90 km ilerimizdeki Siverek'e bir gitsinler de; taze, gevrek, güzel ve kaliteli ekmek nasıl yapılırmış onlardan / ustalarından öğrensinler!
Daha ne diyim...” yorumunda bulundu.


 
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Urfalı Fırıncılar Siverekli Fırıncılarında Ders Almalı
Urfalı Fırıncılar Siverekli Fırıncılarında Ders Almalı
Urfa ekmeğinden dert yakınan bir vatandaş “Sadece 90 Km ötedeki bir ilçede yapılan ekmeğin lezzetiyle Urfa ekmeğinin arasında dağlar kadar fark var “ diyerek sitemde bulundu.
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