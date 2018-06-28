Magandalara Karşı Her Düğüne Bir Polis

Maganda Kurşunu Korkutuyor

Yetkililer Duruma Çare Bulmalı

Düğün mevsiminin başlamasıyla eğlence anlayışlarına havaya ateş atmayı ekleyen Kırıkkalelilere yasak geldi. Sivil veya resmi polisin görevlendirileceği düğün eğlencelerinde, maganda kurşunlarını engellemek amacıyla böyle bir yol tercih edildi.Sadece Kırıkkale’de değil, özellikle düğünleriyle adından sıkça söz ettiren Urfa’da da aynı eğlence tarzı benimsenmiş durumda. Kilolarca altın takılan gelinlerin yanında, oynayanların üzerine atılan paraların miktarına kadar hayretle izlenen Urfa düğünlerinde havaya ateş atma geleneği de oldukça karşılaşılan bir durum.Düğünlerde havaya açılan ateş sonucu çoluk çocuğun yaralandığı hatta öldüğü, araçların zarar gördüğü bu durumun ya tamamen son bulması ya da güvenli bir şekilde yürütülmesi için vatandaşların taleplerinden bir tanesi de düğünlere sivil veya resmi polis görevlendirmesi oldu.Vatandaşlar “Özellikle mahalle düğünlerinde balkona çıkmıyoruz ya da pencere kenarında oturmuyoruz. Silah sesleri çocuklarımızı çok ürküttüğü gibi bizleri de oldukça endişelendiriyor. Urfa Emniyet Müdürlüğünden rica ediyoruz, bu konuda bir çalışma yapmalılar” yorumunda bulundu.