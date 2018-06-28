Urfa'da Arazi Kavgası;1 Ölü...

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahla kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.Alınan Bilgiye Göre Kavga, Birecik ilçesine bağlı Kura kırsal Mahallesinde yaşandı.2 aile arasında arazi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma Kısa Sürede Büyüyerek Silahlı Kavgaya Dönüştü. Silahlı Kavgada Anne ve Oğul Olan Fatma ve Halil Erdoğan, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı.Yakınları tarafından Hastaneye kaldırılan Halil Erdoğan, Yapılan Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır Yaralanan Anne Fatma Erdoğan’ın Durumu Ciddiyetini Korurken, Anne ve Oğlu Kimin Vurduğu Belirlenemedi.Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.