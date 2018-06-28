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Bu haber 28 Haziran 2018 01:18:38 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Arazi Kavgası;1 Ölü...

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahla kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Urfa'da Arazi Kavgası;1 Ölü...

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahla kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Alınan Bilgiye Göre Kavga, Birecik ilçesine bağlı Kura kırsal Mahallesinde yaşandı.2 aile arasında arazi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma Kısa Sürede Büyüyerek Silahlı Kavgaya Dönüştü. Silahlı Kavgada Anne ve Oğul Olan Fatma ve Halil Erdoğan, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı.
 
Yakınları tarafından Hastaneye kaldırılan Halil Erdoğan, Yapılan Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır Yaralanan Anne Fatma Erdoğan’ın Durumu Ciddiyetini Korurken, Anne ve Oğlu Kimin Vurduğu Belirlenemedi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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