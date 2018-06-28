Zabıtadan Operasyon,Hepsine El Konuldu!

İlçenin Atatürk Mahallesinde başta gıda ürünlerinin satışı yapılan iş yerleri olmak üzere, Fırın, Market, vb. gibi alanlarda Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde halk sağlığını korumaya yönelik işletmeler uyarılırken Denetimler neticesinde son kullanma tarihleri geçmiş gıda maddelerine el konuldu.
“ Denetimler aralıksız sürecek ”
Esnafa ceza vermek yerine, eksikliklerin giderilerek sağlıklı ve yasal koşulların oluşması için çalışma yaptıklarını söyleyen Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, “Vatandaşlarımızın boğazından geçen her lokmanın sağlıklı koşullarda üretilip üretilmediğinin takipçisiyiz. Gıda ürünleri üretiminin ve satışının fazlaca yapıldığı yerlerde denetimlerimizi yoğun ve düzenli bir şekilde sürdürüyoruz. Sağlıklı gıda ve hijyen olmazsa olmazımız. Vatandaşlarımızın yediğiyle içtiğiyle oynamaya kimsenin hakkı olamaz. O nedenle başta gıda işletmeleri olmak üzere tüm işletmelerde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz ” şeklinde konuştu.
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