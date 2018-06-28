Zabıtadan Operasyon,Hepsine El Konuldu!

“ Denetimler aralıksız sürecek ”

Viranşehir’de halk sağlığını ilgilendiren konularda çalışmalarını titizlikle yürüten Viranşehir Belediyesi, denetimlerini arttırdı.İlçenin Atatürk Mahallesinde başta gıda ürünlerinin satışı yapılan iş yerleri olmak üzere, Fırın, Market, vb. gibi alanlarda Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa denetim gerçekleştirdi.Yapılan denetimlerde halk sağlığını korumaya yönelik işletmeler uyarılırken Denetimler neticesinde son kullanma tarihleri geçmiş gıda maddelerine el konuldu.Esnafa ceza vermek yerine, eksikliklerin giderilerek sağlıklı ve yasal koşulların oluşması için çalışma yaptıklarını söyleyen Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit,şeklinde konuştu.