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Bu haber 28 Haziran 2018 00:28:53 Tarihinde eklenmiştir.

Tarih Belli Oldu...

Her yıl gençleri futbola kazandırmak için seçmeler yapan Şanlıurfaspor’un bu yıl yapacağı seçmeleri için tarih belli oldu.

Tarih Belli Oldu...

2 Temmuz pazartesi gunu başlayacak olan seçmeler Şanlıurfa’nın Akçakale-Harran, Birecik-Suruç, Bozova-Halfeti, Viranşehir-Ceylanpınar Ve Siverek-Hilvan ilçeleri yanı sıra Şanlıurfaspor GAP Vadisi Alt Yapı Tesisleri yapılacak.
Seçmelerin son yapılacağı tarih ise 10 temmuz 2018 olarak belirlendi.
ŞANLIURFASPOR ALT YAPI FUTBOL SEÇMELERİ
TARİH İLÇELER YER SAAT D.TARİHİ
02.07.2018 PAZARTESİ
 		 AKÇAKALE-HARRAN AKÇAKALE İLÇE STADI 16:30 2000-2001-2002-2003-2004
03.07.2018 SALI
 		 BİRECİK-SURUÇ BİRECİK İLÇE STADI 16:30 2000-2001-2002-2003-2004
04.07.2018 ÇARŞAMBA
 		 BOZOVA-HALFETİ BOZOVA İLÇE STADI 16:30 2000-2001-2002-2003-2004
05.07.2018 PERŞEMBE VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR VİRANŞEHİR ESKİ İLÇE STADI 16:30 2000-2001-2002-2003-2004
06.07.2018 CUMA
 		 SİVEREK-HİLVAN SİVEREK İLÇE STADI 16:30 2000-2001-2002-2003-2004
MERKEZ SEÇMELERİ
TARİH YER SAAT D.TARİHİ
09.07.2018 PAZARTESİ
 		 ŞANLIURFASPOR GAP VADİSİ ALT YAPI TESİSLERİ
(SU-KAY PARKI KARŞISI)		 16:30 2004-2005-2006-2007-2008
10.07.2018 SALI
 		 ŞANLIURFASPOR GAP VADİSİ ALT YAPI TESİSLERİ
(SU-KAY PARKI KARŞISI)		 16:30 2000-2001-2002-2003

NOT:FUTBOLCULAR KİMLİK FOTOKOPİLERİYLE VE KENDİ FUTBOL MALZEMELERİYLE SEÇMEYE KATILABİLİRLER.SEÇMELER ÜCRETSİZDİR…
- MERKEZDE YAPILACAK OLAN SEÇMELER İÇİN SAAT 16:00'DA HAVAŞ OTOBÜSLERİNİN OLDUGU YERDEN (ABİDE PARK YANI)SERVİS KALDIRILACAKTIR...
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Spor
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21:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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