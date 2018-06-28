Tarih Belli Oldu...

Seçmelerin son yapılacağı tarih ise 10 temmuz 2018 olarak belirlendi.
ŞANLIURFASPOR ALT YAPI FUTBOL SEÇMELERİ
|TARİH
|İLÇELER
|YER
|SAAT
|D.TARİHİ
|02.07.2018 PAZARTESİ
|AKÇAKALE-HARRAN
|AKÇAKALE İLÇE STADI
|16:30
|2000-2001-2002-2003-2004
|03.07.2018 SALI
|BİRECİK-SURUÇ
|BİRECİK İLÇE STADI
|16:30
|2000-2001-2002-2003-2004
|04.07.2018 ÇARŞAMBA
|BOZOVA-HALFETİ
|BOZOVA İLÇE STADI
|16:30
|2000-2001-2002-2003-2004
|05.07.2018 PERŞEMBE
|VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR
|VİRANŞEHİR ESKİ İLÇE STADI
|16:30
|2000-2001-2002-2003-2004
|06.07.2018 CUMA
|SİVEREK-HİLVAN
|SİVEREK İLÇE STADI
|16:30
|2000-2001-2002-2003-2004
|TARİH
|YER
|SAAT
|D.TARİHİ
|09.07.2018 PAZARTESİ
|ŞANLIURFASPOR GAP VADİSİ ALT YAPI TESİSLERİ
(SU-KAY PARKI KARŞISI)
|16:30
|2004-2005-2006-2007-2008
|10.07.2018 SALI
|ŞANLIURFASPOR GAP VADİSİ ALT YAPI TESİSLERİ
(SU-KAY PARKI KARŞISI)
|16:30
|2000-2001-2002-2003
NOT:FUTBOLCULAR KİMLİK FOTOKOPİLERİYLE VE KENDİ FUTBOL MALZEMELERİYLE SEÇMEYE KATILABİLİRLER.SEÇMELER ÜCRETSİZDİR…
- MERKEZDE YAPILACAK OLAN SEÇMELER İÇİN SAAT 16:00'DA HAVAŞ OTOBÜSLERİNİN OLDUGU YERDEN (ABİDE PARK YANI)SERVİS KALDIRILACAKTIR...
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