Cebrail Karayel,Urfaspor'da!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Şanlıurfaspor, geçen sezon Bugsaşspor’da forma giyen23 yaşındaki Cebrail Karayel’le anlaşma sağladı. Genç oyuncu, bugün Şanlıurfaspor Tesislerinde Kulüp Başkanı Emin Yetim, Futbol Şube Sorumlusu M. Giray Küçük ve Basın Sözcüsü Murat Şahanoğlu’nun katıldığı törenle, kendisini 3 yıllığına Sarı-Yeşilli ekibe bağlayan imzayı attı.Kulüp Başkanı Yetim, genç oyuncuyu tebrik ederek başarılar diledi.Bu arada Bugsaşspor altyapısından yetişen Cebrail, bugüne kadar sırasıyla Ankaraspor, Ankara Adliyespor ve Bugsaşspor formalarını terletti. Geçen sezon 25 maçta Bugsaş formasını terleten genç oyuncu, 1 defa da rakip fileleri havalandırdı.