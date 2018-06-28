Urfa'da Aralarında,Ak Parti Urfa'dan Neden Geriledi?

Seçmen, ülkenin geleceğini belirsizliğe atmamak, ama eleştirilerine ilişkin mesajlarını vermek için seçim sisteminin sağladığı imkandan yararlandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durdu, Parti konusunda ise farklı bir tutum sergileyerek kendisinin "dinlenmesini ve düşüncelerinin dikkate alınmasını" istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Balkon Konuşmasında "mesajı aldım" diyerek bu durumu teyit etti.

Durum tespiti...

1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy 25,5 milyon, AK Parti'nin almış olduğu oy ise 21,3 milyon. Cumhurbaşkanı, partiden 4,2 milyon fazla oy aldı.

2. AK Parti, 24 Haziran milletvekili seçimlerinde, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerine oranla %6,93 oranında bir oy kayına uğradı. (Resmi olmayan sonuç; %42,56)

3. AK Parti, vekil sayısı 600'e yükselmiş olmasına rağmen, 317 olan vekil sayısından 25 vekil kaybederek vekil sayısı 293'e indi.

4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde %51,79 olan oy oranını, ittifak desteğiyle %52,5'a çıkartı.

5. 1 Kasım 2015 Seçimlerinde %11,9 olan MHP, İP'e rağmen oylarını büyük oranda korudu ve %11,1 aldı. 40 olan vekil sayısını 49'a çıkarttı. İlk seçimlere giren İP ise 45 vekil kazandı.

6. CHP, 1 Kasım 2015 Seçimlerine göre %2,5 gerileme yaşayarak, %25,31 olan oyunu %22.74'e geriletti. Ancak vekil sayısını 12 artırarak 134'ten 146'ya yükseltti.

7. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oylarla CHP'ye %8 puan fark attı.

8. HDP, 1 Kasım 2015 Seçimlerine göre oyunu %0,7 oranında artırarak %11,5'e, 59 olan vekil sayısını ise 67'ye yükseltti. Selahattin Demirtaş aldığı %8,3 oy oranı ile partisinin %3,2 gerisinde kaldı.

9. AK Parti, Kürt seçmen oylarında ciddi kayıplar yaşamadı. Hatta Diyarbakır, Muş, Hakkari ve Şırnak'ta milletvekili sayısını da artırdı.

10. Kürtler HDP'yi baraj altında bıraktı. Ama büyükşehirlerde CHP ve sol kesimlerin desteğini alan HDP barajı aştı.

11. AK Parti, MHP'ye seçmen ve vekiller kaptırdı.

12. CHP, hem İP, hem de HDP'ye oy kaptırdı.

13. Mecliste MHP ve İP'den oluşan %21'lik milliyetçi bir blok oluştu. Süreç içinde bu blokun birlikte hareket edebilir.

14. TBMM'de ortaya çıkan %21'lik blok, Cumhurbaşkanı ve AK Parti açısından, milliyetçi "ipoteği" artırma gibi bir işlev görebilir.

15. Milletvekilliği seçiminde, ittifak yasası AK Parti'ye kaybettiren, diğer partilere vekil kazandıran bir işlev gördü.

16. 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimleri ve 24 Haziran 2017 Milletvekili Seçimi Oranları kıyaslandığında, AK Parti'nin 11 İlde oylarını artırdığı ve 70 İlde ise oylarda düşüş olduğu ortaya çıkıyor.(Memurlar.com)

1 Kasım 2015 seçimine kıyasla 11 İl'de oy artışı olduğu İller ve oranı;

Ağrı %0,7 Bitlis %0,6 Edirne %0,5 Hakkari %6 Kars %1,6 Mardin %1 Siirt %1,5 Tunceli %1,5 Van %0,8 Şırnak %5,5 Ardahan %0,4

1 Kasım 2015'e seçimine kıyasla oy kaybının %10'nun üzerinde olduğu İl sayısı 29. Bu İller ve kayıp oranları;

Kırıkkale %18,47 Bayburt %15,41 Aksaray %15,11 Kayseri %14,72 Kilis %14,54 Konya %14,54 Düzce %14,31 Ordu %14,30 Adıyaman %14 Sivas %13,65 Malatya %13,51 Niğde %13,32 Erzurum %12,96 Maraş %12,87 Kütahya %12,50 Erzincan %11,94 Elazığ %11,93 Samsun %11,49 Şanlıurfa %11,63 Yozgat %11,20 Gümüşhane %11,11 Iğdır %11 Hatay %10,95 Karaman %10,89 Osmaniye %10,70 Rize % 10,55 Bolu %10,54 Trabzon %10,53 Gaziantep %10,02

17. 16 Nisan 2017 Referandum sonuçları ile 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları kıyaslandığında bazı İllerde gözle görülür oranda oy kaybının olduğu görülüyor.

Adıyaman %-2,39 Kars %-6,76 Ağrı %-11,3 Malatya %-0,41 Ardahan %-1,97 Mardin %-6,59 Batman %-4,86 Muş %-12,06 Bingöl %-5,91 Siirt %-5,00 Bitlis %-9,16 Şanlıurfa %-6,03 Diyarbakır %-5,01 Şırnak %-7,09 Elazığ %-1,76 Tunceli %-0,93 Erzurum %-2,19 Van %-7,26 Hakkari %-9,61

1 KASIM- 24 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARININ KIYASLANMASI

(%10 VE ÜZERİNDE ÜZERİNDE OY KAYBI OLAN İLLER SARI RENK İLE GÖSTERİLMİŞTİR.)

İL KASIM HAZİRAN FARK Adana 37,31% 34,70% -2,61% Adıyaman 69,10% 55,10% -14,00% Afyonkarahisar 63,21% 55,40% -7,81% Ağrı 27,71% 28,80% 1,09% Aksaray 71,21% 56,10% -15,11% Amasya 51,66% 47,00% -4,66% Ankara 48,98% 40,40% -8,58% Antalya 41,72% 35,00% -6,72% Ardahan 36,97% 37,10% 0,13% Artvin 45,49% 40,50% -4,99% Aydın 34,45% 32,50% -1,95% Balıkesir 45,80% 41,40% -4,40% Bartın 53,39% 47,00% -6,39% Batman 29,13% 24,90% -4,23% Bayburt 72,91% 57,50% -15,41% Bilecik 46,58% 43,30% -3,28% Bingöl 64,38% 55,30% -9,08% Bitlis 44,14% 44,80% 0,66% Bolu 62,64% 52,10% -10,54% Burdur 50,75% 43,10% -7,65% Bursa 54,01% 46,20% -7,81% Çanakkale 40,19% 37,40% -2,79% Çankırı 68,75% 59,20% -9,55% Çorum 61,16% 52,00% -9,16% Denizli 45,76% 40,70% -5,06% Diyarbakır 22,31% 21,50% -0,81% Düzce 70,41% 56,10% -14,31% Edirne 27,76% 28,60% 0,84% Elazığ 66,53% 54,60% -11,93% Erzincan 56,74% 44,80% -11,94% Erzurum 67,76% 54,80% -12,96% Eskişehir 43,48% 38,80% -4,68% Gaziantep 61,42% 51,40% -10,02% Giresun 61,63% 53,60% -8,03% Gümüşhane 68,01% 56,90% -11,11% Hakkari 13,79% 20,10% 6,31% Hatay 43,53% 36,20% -7,33% Iğdır 31,65% 20,70% -10,95% Isparta 53,28% 47,80% -5,48% İstanbul 48,92% 42,70% -6,22% İzmir 31,70% 28,70% -3,00% Kahramanmaraş 71,37% 58,50% -12,87% Karabük 60,42% 53,80% -6,62% Karaman 64,39% 53,50% -10,89% Kars 36,19% 37,90% 1,71% Kastamonu 59,90% 52,20% -7,70% Kayseri 65,32% 50,60% -14,72% Kırıkkale 62,17% 43,70% -18,47% Kırklareli 28,44% 26,90% -1,54% Kırşehir 50,81% 41,20% -9,61% Kilis 65,34% 50,80% -14,54% Kocaeli 56,49% 48,30% -8,19% Konya 73,94% 59,40% -14,54% Kütahya 67,30% 54,80% -12,50% Malatya 67,41% 53,90% -13,51% Manisa 44,32% 40,20% -4,12% Mardin 29,27% 30,40% 1,13% Mersin 31,71% 28,60% -3,11% Muğla 30,61% 28,20% -2,41% Muş 34,46% 32,40% -2,06% Nevşehir 62,58% 53,10% -9,48% Niğde 57,12% 43,80% -13,32% Ordu 63,10% 48,80% -14,30% Osmaniye 47,00% 36,30% -10,70% Rize 75,35% 64,80% -10,55% Sakarya 67,28% 58,20% -9,08% Samsun 63,49% 52,00% -11,49% Siirt 37,20% 39,00% 1,80% Sinop 56,27% 55,30% -0,97% Sivas 68,35% 54,70% -13,65% Şanlıurfa 64,33% 52,70% -11,63% Şırnak 12,33% 18,20% 5,87% Tekirdağ 37,65% 34,70% -2,95% Tokat 59,46% 49,90% -9,56% Trabzon 66,53% 56,00% -10,53% Tunceli 12,89% 14,70% 1,81% Uşak 46,83% 43,50% -3,33% Van 30,74% 31,80% 1,06% Yalova 49,20% 44,10% -5,10% Yozgat 64,60% 53,40% -11,20% Zonguldak 49,54% 46,00% -3,54%

16 NİSAN REFERANDUM ve CUMHURBAŞKANLIĞI

SEÇİM SONUÇLARININ KIYASLANMASI (%)