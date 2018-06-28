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Bu haber 28 Haziran 2018 00:22:51 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Aralarında,Ak Parti Urfa'dan Neden Geriledi?

24 Haziran seçim sonuçlarının iyi analiz edilmesinde, ülkenin geleceği açısından, büyük yarar var. Ortaya çıkan sonuca ilişkin durum tespiti yapmak, sonucu etkileyen faktörleri ve geleceğe ilişkin neler yapılabileceğine odaklanmak önemli.

Urfa'da Aralarında,Ak Parti Urfa'dan Neden Geriledi?

Seçmen, ülkenin geleceğini belirsizliğe atmamak, ama eleştirilerine ilişkin mesajlarını vermek için seçim sisteminin sağladığı imkandan yararlandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durdu, Parti konusunda ise farklı bir tutum sergileyerek kendisinin "dinlenmesini ve düşüncelerinin dikkate alınmasını" istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Balkon Konuşmasında "mesajı aldım" diyerek bu durumu teyit etti.

Durum tespiti...

1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy 25,5 milyon, AK Parti'nin almış olduğu oy ise 21,3 milyon. Cumhurbaşkanı, partiden 4,2 milyon fazla oy aldı.

2. AK Parti, 24 Haziran milletvekili seçimlerinde, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerine oranla %6,93 oranında bir oy kayına uğradı. (Resmi olmayan sonuç; %42,56)

3. AK Parti, vekil sayısı 600'e yükselmiş olmasına rağmen, 317 olan vekil sayısından 25 vekil kaybederek vekil sayısı 293'e indi.

4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde %51,79 olan oy oranını, ittifak desteğiyle %52,5'a çıkartı.

5. 1 Kasım 2015 Seçimlerinde %11,9 olan MHP, İP'e rağmen oylarını büyük oranda korudu ve %11,1 aldı. 40 olan vekil sayısını 49'a çıkarttı. İlk seçimlere giren İP ise 45 vekil kazandı.

6. CHP, 1 Kasım 2015 Seçimlerine göre %2,5 gerileme yaşayarak, %25,31 olan oyunu %22.74'e geriletti. Ancak vekil sayısını 12 artırarak 134'ten 146'ya yükseltti.

7. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oylarla CHP'ye %8 puan fark attı.

8. HDP, 1 Kasım 2015 Seçimlerine göre oyunu %0,7 oranında artırarak %11,5'e, 59 olan vekil sayısını ise 67'ye yükseltti. Selahattin Demirtaş aldığı %8,3 oy oranı ile partisinin %3,2 gerisinde kaldı.

9. AK Parti, Kürt seçmen oylarında ciddi kayıplar yaşamadı. Hatta Diyarbakır, Muş, Hakkari ve Şırnak'ta milletvekili sayısını da artırdı.

10. Kürtler HDP'yi baraj altında bıraktı. Ama büyükşehirlerde CHP ve sol kesimlerin desteğini alan HDP barajı aştı.

11. AK Parti, MHP'ye seçmen ve vekiller kaptırdı.

 

 

 

12. CHP, hem İP, hem de HDP'ye oy kaptırdı.

13. Mecliste MHP ve İP'den oluşan %21'lik milliyetçi bir blok oluştu. Süreç içinde bu blokun birlikte hareket edebilir.

14. TBMM'de ortaya çıkan %21'lik blok, Cumhurbaşkanı ve AK Parti açısından, milliyetçi "ipoteği" artırma gibi bir işlev görebilir.

15. Milletvekilliği seçiminde, ittifak yasası AK Parti'ye kaybettiren, diğer partilere vekil kazandıran bir işlev gördü.

16. 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimleri ve 24 Haziran 2017 Milletvekili Seçimi Oranları kıyaslandığında, AK Parti'nin 11 İlde oylarını artırdığı ve 70 İlde ise oylarda düşüş olduğu ortaya çıkıyor.(Memurlar.com)

1 Kasım 2015 seçimine kıyasla 11 İl'de oy artışı olduğu İller ve oranı;

Ağrı %0,7

Bitlis %0,6

Edirne %0,5

Hakkari %6

Kars %1,6

Mardin %1

Siirt %1,5

Tunceli %1,5

Van %0,8

Şırnak %5,5

Ardahan %0,4

  

1 Kasım 2015'e seçimine kıyasla oy kaybının %10'nun üzerinde olduğu İl sayısı 29. Bu İller ve kayıp oranları;

Kırıkkale %18,47

Bayburt %15,41

Aksaray %15,11

Kayseri %14,72

Kilis %14,54

Konya %14,54

Düzce %14,31

Ordu %14,30

Adıyaman %14

Sivas %13,65

Malatya %13,51

Niğde %13,32

Erzurum %12,96

Maraş %12,87

Kütahya %12,50

Erzincan %11,94

Elazığ %11,93

Samsun %11,49

Şanlıurfa %11,63

Yozgat %11,20

Gümüşhane %11,11

Iğdır %11

Hatay %10,95

Karaman %10,89

Osmaniye %10,70

Rize % 10,55

Bolu %10,54

Trabzon %10,53

Gaziantep %10,02

      

17. 16 Nisan 2017 Referandum sonuçları ile 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları kıyaslandığında bazı İllerde gözle görülür oranda oy kaybının olduğu görülüyor.

Adıyaman

%-2,39

Kars

%-6,76

Ağrı

%-11,3

Malatya

%-0,41

Ardahan

%-1,97

Mardin

%-6,59

Batman

%-4,86

Muş

%-12,06

Bingöl

%-5,91

Siirt

%-5,00

Bitlis

%-9,16

Şanlıurfa

%-6,03

Diyarbakır

%-5,01

Şırnak

%-7,09

Elazığ

%-1,76

Tunceli

%-0,93

Erzurum

%-2,19

Van

%-7,26

Hakkari

%-9,61

    

1 KASIM- 24 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARININ KIYASLANMASI 
(%10 VE ÜZERİNDE ÜZERİNDE OY KAYBI OLAN İLLER SARI RENK İLE GÖSTERİLMİŞTİR.)

İL

KASIM

HAZİRAN

FARK

Adana

37,31%

34,70%

-2,61%

Adıyaman

69,10%

55,10%

-14,00%

Afyonkarahisar

63,21%

55,40%

-7,81%

Ağrı

27,71%

28,80%

1,09%

Aksaray

71,21%

56,10%

-15,11%

Amasya

51,66%

47,00%

-4,66%

Ankara

48,98%

40,40%

-8,58%

Antalya

41,72%

35,00%

-6,72%

Ardahan

36,97%

37,10%

0,13%

Artvin

45,49%

40,50%

-4,99%

Aydın

34,45%

32,50%

-1,95%

Balıkesir

45,80%

41,40%

-4,40%

Bartın

53,39%

47,00%

-6,39%

Batman

29,13%

24,90%

-4,23%

Bayburt

72,91%

57,50%

-15,41%

Bilecik

46,58%

43,30%

-3,28%

Bingöl

64,38%

55,30%

-9,08%

Bitlis

44,14%

44,80%

0,66%

Bolu

62,64%

52,10%

-10,54%

Burdur

50,75%

43,10%

-7,65%

Bursa

54,01%

46,20%

-7,81%

Çanakkale

40,19%

37,40%

-2,79%

Çankırı

68,75%

59,20%

-9,55%

Çorum

61,16%

52,00%

-9,16%

Denizli

45,76%

40,70%

-5,06%

Diyarbakır

22,31%

21,50%

-0,81%

Düzce

70,41%

56,10%

-14,31%

Edirne

27,76%

28,60%

0,84%

Elazığ

66,53%

54,60%

-11,93%

Erzincan

56,74%

44,80%

-11,94%

Erzurum

67,76%

54,80%

-12,96%

Eskişehir

43,48%

38,80%

-4,68%

Gaziantep

61,42%

51,40%

-10,02%

Giresun

61,63%

53,60%

-8,03%

Gümüşhane

68,01%

56,90%

-11,11%

Hakkari

13,79%

20,10%

6,31%

Hatay

43,53%

36,20%

-7,33%

Iğdır

31,65%

20,70%

-10,95%

Isparta

53,28%

47,80%

-5,48%

İstanbul

48,92%

42,70%

-6,22%

İzmir

31,70%

28,70%

-3,00%

Kahramanmaraş

71,37%

58,50%

-12,87%

Karabük

60,42%

53,80%

-6,62%

Karaman

64,39%

53,50%

-10,89%

Kars

36,19%

37,90%

1,71%

Kastamonu

59,90%

52,20%

-7,70%

Kayseri

65,32%

50,60%

-14,72%

Kırıkkale

62,17%

43,70%

-18,47%

Kırklareli

28,44%

26,90%

-1,54%

Kırşehir

50,81%

41,20%

-9,61%

Kilis

65,34%

50,80%

-14,54%

Kocaeli

56,49%

48,30%

-8,19%

Konya

73,94%

59,40%

-14,54%

Kütahya

67,30%

54,80%

-12,50%

Malatya

67,41%

53,90%

-13,51%

Manisa

44,32%

40,20%

-4,12%

Mardin

29,27%

30,40%

1,13%

Mersin

31,71%

28,60%

-3,11%

Muğla

30,61%

28,20%

-2,41%

Muş

34,46%

32,40%

-2,06%

Nevşehir

62,58%

53,10%

-9,48%

Niğde

57,12%

43,80%

-13,32%

Ordu

63,10%

48,80%

-14,30%

Osmaniye

47,00%

36,30%

-10,70%

Rize

75,35%

64,80%

-10,55%

Sakarya

67,28%

58,20%

-9,08%

Samsun

63,49%

52,00%

-11,49%

Siirt

37,20%

39,00%

1,80%

Sinop

56,27%

55,30%

-0,97%

Sivas

68,35%

54,70%

-13,65%

Şanlıurfa

64,33%

52,70%

-11,63%

Şırnak

12,33%

18,20%

5,87%

Tekirdağ

37,65%

34,70%

-2,95%

Tokat

59,46%

49,90%

-9,56%

Trabzon

66,53%

56,00%

-10,53%

Tunceli

12,89%

14,70%

1,81%

Uşak

46,83%

43,50%

-3,33%

Van

30,74%

31,80%

1,06%

Yalova

49,20%

44,10%

-5,10%

Yozgat

64,60%

53,40%

-11,20%

Zonguldak

49,54%

46,00%

-3,54%

16 NİSAN REFERANDUM ve CUMHURBAŞKANLIĞI 
SEÇİM SONUÇLARININ KIYASLANMASI (%)

İl

16 Nisan

24 Haziran

Fark

Adana

41,80%

44,13%

2,33%

Adıyaman

69,80%

67,41%

-2,39%

Afyonkarahisar

64,60%

68,04%

3,44%

Ağrı

43,10%

31,75%

-11,35%

Aksaray

75,50%

76,19%

0,69%

Amasya

56,20%

57,46%

1,26%

Ankara

48,80%

51,52%

2,72%

Antalya

40,90%

42,82%

1,92%

Ardahan

44,30%

42,33%

-1,97%

Artvin

46,90%

48,16%

1,26%

Aydın

35,70%

44,23%

8,53%

Balıkesir

45,50%

47,39%

1,89%

Bartın

56,00%

60,51%

4,51%

Batman

36,30%

31,44%

-4,86%

Bayburt

81,70%

82,10%

0,40%

Bilecik

48,80%

51,39%

2,59%

Bingöl

72,60%

66,69%

-5,91%

Bitlis

59,40%

50,24%

-9,16%

Bolu

62,20%

65,89%

3,69%

Burdur

51,70%

54,01%

2,31%

Bursa

53,20%

55,55%

2,35%

Çanakkale

39,50%

41,93%

2,43%

Çankırı

73,30%

76,34%

3,04%

Çorum

64,50%

64,56%

0,06%

Denizli

44,50%

47,82%

3,32%

Diyarbakır

32,40%

27,39%

-5,01%

Düzce

70,60%

72,98%

2,38%

Edirne

29,50%

31,40%

1,90%

Elazığ

71,80%

70,04%

-1,76%

Erzincan

60,50%

60,60%

0,10%

Erzurum

74,50%

72,31%

-2,19%

Eskişehir

42,40%

46,48%

4,08%

Gaziantep

62,40%

63,93%

1,53%

Giresun

61,60%

64,42%

2,82%

Gümüşhane

75,20%

77,07%

1,87%

Hakkari

32,40%

22,79%

-9,61%

Hatay

45,60%

48,54%

2,94%

Iğdır

34,80%

45,11%

10,31%

Isparta

56,00%

58,75%

2,75%

İstanbul

48,60%

50,00%

1,40%

İzmir

31,20%

32,92%

1,72%

Kahramanmaraş

74,00%

74,18%

0,18%

Karabük

60,70%

65,44%

4,74%

Karaman

63,80%

66,26%

2,46%

Kars

50,90%

44,14%

-6,76%

Kastamonu

64,80%

68,95%

4,15%

Kayseri

67,80%

70,31%

2,51%

Kırıkkale

62,40%

64,96%

2,56%

Kırklareli

28,70%

29,84%

1,14%

Kırşehir

53,20%

55,67%

2,47%

Kilis

64,10%

70,09%

5,99%

Kocaeli

56,70%

58,83%

2,13%

Konya

72,90%

74,22%

1,32%

Kütahya

70,30%

71,49%

1,19%

Malatya

69,60%

69,19%

-0,41%

Manisa

45,70%

48,61%

2,91%

Mardin

41,00%

34,41%

-6,59%

Mersin

36,00%

37,93%

1,93%

Muğla

30,70%

32,14%

1,44%

Muş

50,50%

38,44%

-12,06%

Nevşehir

65,60%

68,07%

2,47%

Niğde

59,80%

61,61%

1,81%

Ordu

61,90%

65,13%

3,23%

Osmaniye

57,80%

62,98%

5,18%

Rize

75,60%

76,92%

1,32%

Sakarya

68,00%

70,55%

2,55%

Samsun

63,60%

66,57%

2,97%

Siirt

47,80%

42,80%

-5,00%

Sinop

57,70%

61,18%

3,48%

Sivas

71,30%

72,26%

0,96%

Şanlıurfa

70,80%

64,77%

-6,03%

Şırnak

28,30%

21,21%

-7,09%

Tekirdağ

38,90%

40,31%

1,41%

Tokat

63,20%

64,56%

1,36%

Trabzon

66,40%

69,36%

2,96%

Tunceli

19,60%

18,67%

-0,93%

Uşak

47,00%

51,52%

4,52%

Van

42,70%

35,44%

-7,26%

Yalova

49,70%

50,37%

0,67%

Yozgat

74,30%

75,49%

1,19%

Zonguldak

49,30%

55,18%

5,88%
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Urfa'da Şok Olay,Çakmak Gazı Sonu Olacaktı!
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NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:13
Güneş
05:00
Öğle
12:35
İkindi
16:25
Akşam
19:58
Yatsı
21:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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