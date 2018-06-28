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Bu haber 28 Haziran 2018 00:10:50 Tarihinde eklenmiştir.

LGS Urfa Birincisi Yeni İzler Okulundan…

Pazar Günü açıklanan LGS sonuçlarının ardından Şanlıurfa’daki Yeni İzler Okullarında eğitim gören Gazal Nur Akbaş, il birincisi oldu.

LGS Urfa Birincisi Yeni İzler Okulundan…

Pazar Günü açıklanan LGS sonuçlarının ardından Şanlıurfa’daki Yeni İzler Okullarında eğitim gören Gazal Nur Akbaş, il birincisi oldu. 

Sonuçların açıklanmasının ardındanbüyük bir başarı elde eden Gazal Nur Akbaş : “Öncelikle ben okulda bulduğum ortam sayesinde hiçbir şekilde dışarıdan bir destek almadım. Başka bir dershaneye gitmedim. Çünkü okulun bana sağladıkları çok büyüktü. Ve bu ortamdan memnun olduğum için de ortaokulda kazandığım izlenim sonucunda Yeni İzler Lisesine de devam etmek istiyorum. Genel olarak LGS’ye uyumlu kitaplara çalışmalarını tavsiye ederim. Çünkü TEOG’a uyumlu kitaplarla LGS’nin pek bir alakası yoktu. LGS biraz daha mantık ve muhakeme içeren sorular içeriyordu. Gurur verici. Çalıştıklarımın meyvesini almak da güzel bir şey.”

Elde edilen birincilikle ilgili olarak konuşan Yeni İzler Okulları Kurucu Müdürü Feridun Korkmaz ise, “Pazar Günü LGS açıklandı. Yeni İzler Okulları olarak bizler kitlesel anlamın yanında, bireysel olarak da bir başarıya imza attık. 2. yılımız olmasına rağmen kızımız Gazal Nur Akbaş 8. sınıf öğrencisi LGS’de Şanlıurfa’mızda özel okullar içerisinde il birincisi olmuştur. Ve 90 sorunun olduğu ve daha önce ki yıllarda 17 bin tane birincinin yani 17 bin tane full çıktığı bir sınavda, sadece 3 kişinin full yaptığı Türkiye’de Gazal Nur kızımız 2 yanlış yaparak özel okullar arasında ikinci olmuştur. Bizi çok mutlu etmiştir. Gazal Nur kardeşimiz Yeni İzler Okulları ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Dün açıklama yapıldıktan sonra Gazal Nur dedi ki ‘ben bundan sonra ki okul hayatımda Ankara Fen lisesi değil, İstanbul Fen lisesi değil, Robert Koleji değil, Türkiye’de istediği okula gidebilecek puanı almıştır. Ama ben önümüzdeki yıllarda da kendi hayatımı Yeni İzler Anadolu Lisesinde devam etme kararını vermiş bulunmaktayım.’ Bu anlamda biz bu duygumuzu sizlerle paylaşıyoruz ve Gazal Nur’a ona emek veren ailesine, öğretmenlerine kısacası emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 
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