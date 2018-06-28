LGS Urfa Birincisi Yeni İzler Okulundan…

Pazar Günü açıklanan LGS sonuçlarının ardından Şanlıurfa’daki Yeni İzler Okullarında eğitim gören Gazal Nur Akbaş, il birincisi oldu.Sonuçların açıklanmasının ardındanbüyük bir başarı elde eden Gazal Nur Akbaş :Elde edilen birincilikle ilgili olarak konuşan Yeni İzler Okulları Kurucu Müdürü Feridun Korkmaz ise,diye konuştu.