Urfa’da Kırmızı Işıkta Silahlı Saldırı;1 Ölü

Şanlıurfa’da Kırmızı Işıkta Bekleyen Bir Otomobile Başka Bir Araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Tarafından Ateş Açıldı.Olay, Eyyübiye İlçesinde Bulunan Eyyübiye Kampüsü Yakınlarında meydana geldi. İddialara Göre 63 M 1051 plakalı otomobilin sürücüsü Celal. Ç. kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet. D’nin kullandığı otomobilin yanına yanaşarak ateş açtı. Mehmet D. Silahlı Saldırıda Ağır Yaralanarak Hastaneye Kaldırıldı.Olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekiplerince yaralanan Mehmet D. Hastaneye Kaldırıldı. Burada Yapılan müdahaleye rağmen Mehmet D.kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Silahlı saldırı ile ilgili soruşturma başladı