Urfa’da Silahlı Saldırı;1 Ölü

Olay, Halfeti’ye bağlı Karataş mahallesinde meydana geldi.Reşit Çetin Kullandığı Aracıyla Seyir Halindeyken,Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından,Silahlı Saldırıya Uğradı.Reşit Çetin Olay Yerinde Hayatını Kaybetti.Çevredekilerin Haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çetin’in Cenazesi Morga kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, incelemelerde bulunarak boş kovanları topladı.Silahlı saldırı ile ilgili soruşturma başladı