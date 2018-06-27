Urfa İçin Güzel Haber,Çalışmalar Başladı!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Devlet Su İşleri, gerçekleştirdiği projelerle kurak topraklara hayat vermeyi, bölge insanımıza istihdam sağlamayı ve refah seviyesini yükseltmeyi sürdürüyor.Geçtiğimiz günlerde temeli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından atılan, bitirildiğinde Birecik ve Halfeti ilçeleriyle birlikte 25 yerleşim birimine içme suyu temin edecek olan projede çalışmalar sürüyor.46 bin metre kare gün kapasiteli tesisin yapımında kullanılacak 27,50 kilometre isale hattıyla birlikte depo ve terfi istasyonlarının inşası gerçekleştirilecek.Arsan Arıtma ve İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen ve 70 000 000 milyon TL’ye mal edilecek olan Birecik-Halfeti İçme Suyu Tesisleri, 25 yerleşim birimine su temin edecek.Kamulaştırma işlemi çalışmalarının sürdüğü projede, daha sonra kazı çalışmaları başlayacak.Projeden yüzbinlerce insan faydalanacak.