Genç Kız Sırrın’da Boğularak Can Verdi

18 yaşındaki Cemile Gezici serinlemek için sulama kanalına girdi. bir süre yüzdükten sonra kendini kontrol edemeyen Gezici akıntıya kapıldı.İddialara göre yanında buluna Mehmet Çoban (26) ile serinlemek için girdiği kanalda boğulan genç kızı arama kurtarma ekipleri saatler süren çalışmalar sonucu kanalda takıldığı yerden çıkarıp 112 ekiplerine teslim etti.