Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 27 Haziran 2018 00:56:34 Tarihinde eklenmiştir.

Kırhan,Göreve Başladı

Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Yeni Başhekimi Yard. Doç. Dr. İdris KIRHAN Göreve BaşladıŞanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Yeni Başhekimi Yard. Doç. Dr. İdris KIRHAN Göreve Başladı Yard. Doç. Dr. İdris KIRHAN Harran Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışıyordu. Bugün Başhekim Vekili Dr. Murat Halitoğlu'ndan görevi devralarak başhekimlik görevine başladı.

Kırhan,Göreve Başladı

Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Yeni Başhekimi Yard. Doç. Dr. İdris KIRHAN Göreve Başladı

Yard. Doç. Dr. İdris KIRHAN Harran Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışıyordu. Bugün Başhekim Vekili Dr. Murat Halitoğlu'ndan görevi devralarak başhekimlik görevine başladı.
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
Kırhan,Göreve Başladı
Kırhan,Göreve Başladı
Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Yeni Başhekimi Yard. Doç. Dr. İdris KIRHAN Göreve BaşladıŞanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Yeni Başhekimi Yard. Doç. Dr. İdris KIRHAN Göreve Başladı Yard. Doç. Dr. İdris KIRHAN Harran Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışıyordu. Bugün Başhekim Vekili Dr. Murat Halitoğlu'ndan görevi devralarak başhekimlik görevine başladı.
Eğitim ve Araştıma Hastanesinde,Başarılı Operasyon...
Eğitim ve Araştıma Hastanesinde,Başarılı Operasyon...
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek ve safra kesesi taşı saptanan yaşlı hasta başarılı geçen riskli bir ameliyatla sağlığına kavuştu.
Balıklıgöl Devlet Hastanesinde,Bir İlk...
Balıklıgöl Devlet Hastanesinde,Bir İlk...
Balıklıgöl Devlet Hastanesinde İlk Defa İleri Evre Gırtlak Kanseri Tedavisi İçin Gırtlak Alınması (Larenjektomi) Ameliyatı yapıldı
Hastanede Kriz Geçiren Doktora anında Müdahale Edildi
Hastanede Kriz Geçiren Doktora anında Müdahale Edildi
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapan Gastroenteroloji Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Necati Yenice hastanede kalp krizi geçirdi.
Urfalılar Müjde,Artık Urfa'da da Yapılıyor!
Urfalılar Müjde,Artık Urfa'da da Yapılıyor!
Türkiye ve dünyada hızla artan obez nüfus nedeniyle bu hastalıkla mücadele konusunda da adımlar atıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından çağın hastalığı olarak kabul edilen hastalığın tedavisi anlamında Şanlıurfa’daki Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide küçültme ameliyatları yapılıyor.
Açık Kapı Bebek Kiti Dağıttı
Açık Kapı Bebek Kiti Dağıttı
Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Servisi Yeni Doğan ünitesinde yatmakta olan, yeni doğmuş 50 bebeğe bebek kiti hediye etti.
Urfa'da,Kaçak Muayene Baskını!
Urfa'da,Kaçak Muayene Baskını!
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir apartman dairesinde izinsiz muayenehane işletenlere operasyon düzenlendi. İşyeri, polis tarafından mühürlendi.
Urfa'da İlk Defa Yapıldı!
Urfa'da İlk Defa Yapıldı!
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde göreve başlayan Türkiye’nin önde gelen Karaciğer Nakil Uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Şanlıurfa’da ilk ameliyatını gerçekleştirdi.
Urfa'da ki O Ölümle İlgili Soruşturma Başlatıldı...
Urfa'da ki O Ölümle İlgili Soruşturma Başlatıldı...
Medyada, "Engelli genç ihmal kurbanı oldu” başlığı ile yer alan haberler üzerine Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştır.
112'den Urfalılara Uyarı...
112'den Urfalılara Uyarı...
HAYATIN İÇİN GEREKSİZ YERE MEŞGUL ETME
Adli Tıp,Yeni Yerinde...
Adli Tıp,Yeni Yerinde...
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Mayıs 2018 günü Halfeti Yukarı Göklü Jandarma Karakol Komutanlığına bölücü terör örgütünce düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden asker Mustafa Akkaya’yı ziyaret ettikten sonra, aynı hastane yerleşkesi içinde hizmet vermeye başlayan Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu.
Başhekim Dağ;
Başhekim Dağ; "Yoğun Bakımda Sevk Yok"
500 Yataklı Hastane'nin Başhekimi hastanenin genel durumu ile ilgili düzenlediği basın toplantısında Şanlıurfa'ya atıp kısa sürede tayinini isteyen doktorlara dair "Bazı branşların mezuniyetleri az. Buraya gelen ağlıyor, giden ağlıyor. Bu mezuniyetle alakalı" dedi.
Kırhan,Göreve Başladı
Kırhan,Göreve Başladı
Urfa’da Feci Kaza, Aniden Yola Fırladı
Urfa’da Feci Kaza, Aniden Yola Fırladı
Erdoğan'dan,Urfa'ya Özel Ekip!
Erdoğan'dan,Urfa'ya Özel Ekip!
Urfaspor'da Bir Ayrılık Daha,Ozan'ın Takımı Belli Oldu!
Urfaspor'da Bir Ayrılık Daha,Ozan'ın Takımı Belli Oldu!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
41°C / 23°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
05:00
Öğle
12:35
İkindi
16:25
Akşam
19:58
Yatsı
21:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿