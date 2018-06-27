Urfa’da Feci Kaza, Aniden Yola Fırladı

Şanlıurfa Haliliye İlçesinde Aniden Yola Fırlayan küçük çocuğa motosiklet çarptıKaza, 19.30 sıralarında, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S.’nin Kullandığı Motosiklet, Aniden Yola Fırlayan T.A(6)’ya Çarptıktan Sonra Takla Atarak Yola Savruldu.Çarpmanın etkisiyle yaralanan Motosiklet Sürücüsü ve küçük çocuk kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırılan Küçük Çocuğun sağlık durumunun, ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.