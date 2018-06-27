Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 27 Haziran 2018 00:50:19 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Feci Kaza, Aniden Yola Fırladı

Şanlıurfa Haliliye İlçesinde Aniden Yola Fırlayan küçük çocuğa motosiklet çarptı

Urfa’da Feci Kaza, Aniden Yola Fırladı

Şanlıurfa Haliliye İlçesinde Aniden Yola Fırlayan küçük çocuğa motosiklet çarptı

Kaza, 19.30 sıralarında, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S.’nin Kullandığı Motosiklet, Aniden Yola Fırlayan T.A(6)’ya Çarptıktan Sonra Takla Atarak Yola Savruldu.Çarpmanın etkisiyle yaralanan Motosiklet Sürücüsü ve küçük çocuk kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırılan Küçük Çocuğun sağlık durumunun, ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.  

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Urfa’da Feci Kaza, Aniden Yola Fırladı
Urfa’da Feci Kaza, Aniden Yola Fırladı
Şanlıurfa Haliliye İlçesinde Aniden Yola Fırlayan küçük çocuğa motosiklet çarptı
Erdoğan'dan,Urfa'ya Özel Ekip!
Erdoğan'dan,Urfa'ya Özel Ekip!
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, diğer adayları ezici bir çoğunlukla geride bırakmasına rağmen parlamento seçimlerinde istediği başarıyı elde edemeyen AK Parti, yüzde 42.5’lik oy oranının analizini yapmaya başlıyor.
Gönülaçar'ın,Yeni Takımı Belli Oldu...
Gönülaçar'ın,Yeni Takımı Belli Oldu...
Ümraniyespor, geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor forması giyen Muhammed Gönülaçar'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Urfa Eski milletvekili,Cezaevinden Tekrar Seçildi
Urfa Eski milletvekili,Cezaevinden Tekrar Seçildi
Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven, mazbatasını aldıktan sonra tahliye başvurusu yapacak.
Urfalı Vekile,Eyyübiye Belediyesinden Suç Duyurusu!
Urfalı Vekile,Eyyübiye Belediyesinden Suç Duyurusu!
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Twitter'daki hesabından yaptığı 'Millete müstehak' paylaşımı, Şanlıurfa'da da tepkilere neden oldu. Merkez Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmeddin Sağlam, daha önce arasında Tanal hakkında suç duyurusunda bulundu.
Urfa Valiliği Uyardı...
Urfa Valiliği Uyardı...
Şanlıurfa Valiliği, sahte yardım hesaplarıyla dolandırıcılık girişimleriyle ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.
Urfalı Vekil;
Urfalı Vekil; "Bu Millete Müstahaktır"
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Mehmet Gülle Vefat Etti…
Mehmet Gülle Vefat Etti…
Şanlıurafspor'un eski başkanlarından Mehmet Gülle vefat etti.
Yılmaztekin, Bir Kez Daha Haklı Çıktı...
Yılmaztekin, Bir Kez Daha Haklı Çıktı...
Şanlıurfa Milletvekili Av.Kemalettin Yılmaztekin’in 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Ve Milletvekili Seçim Çalışmaları
Urfa’da, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Haftası Hazırlıkları Başladı
Urfa’da, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Haftası Hazırlıkları Başladı
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftasında icra edilecek etkinlikler ve program hazırlığı için Şanlıurfa Valiliği’nde kamu kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.
Urfa’da Korkunç Kaza;1 Ölü
Urfa’da Korkunç Kaza;1 Ölü
Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesinde Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti.
Urfa’da Feci Trafik Kazası: 4 Yaralı
Urfa’da Feci Trafik Kazası: 4 Yaralı
İki Otomobilin Çarpışması Sonucu Meydana Gelen Kazada, 4 Kişi Yaralandı.
Kırhan,Göreve Başladı
Kırhan,Göreve Başladı
Urfa’da Feci Kaza, Aniden Yola Fırladı
Urfa’da Feci Kaza, Aniden Yola Fırladı
Erdoğan'dan,Urfa'ya Özel Ekip!
Erdoğan'dan,Urfa'ya Özel Ekip!
Urfaspor'da Bir Ayrılık Daha,Ozan'ın Takımı Belli Oldu!
Urfaspor'da Bir Ayrılık Daha,Ozan'ın Takımı Belli Oldu!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
41°C / 23°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
05:00
Öğle
12:35
İkindi
16:25
Akşam
19:58
Yatsı
21:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿