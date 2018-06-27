Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...

SON BAŞVURU 31 TEMMUZ 2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne borcu olan abonelere yapılandırma fırsatı başladı. 18 taksit imkanı ve faiz affının uygulandığı yapılandırmaya çok sayıda vatandaş müracaat etti.7143 Sayılı Torba Yasa kapsamında abonelere kaçırılmaması gereken pek çok imkân sağlandı. Kanun borçlu abonelere borçlarını yeniden yapılandırma imkânı veriyor. ŞUSKİ veznelerine müracaat edilmesi halinde 31 Mart 2018 tarihi ve öncesi borçlar yeniden yapılandırılacak. Yapılandırılmış borç 18 taksite kadar ödenebiliyor. Yapılandırma cetveli kapsamında bu tarihe kadar borcu olan abonelerin ödemelerini peşin veya taksitli bir şekilde yapmaları sonucunda faiz afları uygulanıyor.Bu kapsamda ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne borcu olan aboneler 31 Temmuz 2018 mesai bitimine kadar ŞUSKİ veznelerine müracaat edebilir. Detaylı bilgi almak isteyen aboneler ayrıca Alo 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak gerekli bilgileri alabilirler. Abonelerin borçlarını yapılandırması halinde, vatandaşlara 18 taksit imkanı ile rahat bir şekilde borçlarını ödemesi sağlanacak. ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı veznelere gelerek yapılandırma fırsatından yararlanmak için başlayan başvurulara müracaat eden vatandaşlar yaptıkları konuşmalarda “Bu kanundan faydalanmak için dilekçelerimizi sunduk, taksit imkanı olduğu için avantajlı oldu bizler için belediyemizden, hükümetimizden Allah razı olsun" dediler.