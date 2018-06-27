Urfa Eski milletvekili,Cezaevinden Tekrar Seçildi

Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven, mazbatasını aldıktan sonra tahliye başvurusu yapacak.Güven, altı ay önce ‘örgüt yöneticiliği’ ve ‘örgüt kurup yönetme’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.Hakkari’den HDP adayı gösterilen Güven, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliğini kazandı.,Güven’in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, müvekkilinin yaptığı konuşmalar ve basın açıklamaları nedeniyle yargılandığını, YSK’nın kesin sonuçları ve mazbata alımından sonra yeniden tahliye başvurusunda bulunacaklarını ifade etti.Leyla Güven 2009'da Viranşehir‘den Belediye Başkanı seçildi, KCK ana davasında yaklaşık 4 yıl hapis yatıp tahliye olduktan sonra, 7 Haziran 2015 seçimlerinde Şanlıurfa'dan HDP Milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015'te aday gösterilmedi. Yaklaşık 6 ay önce hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Güven, 24 Haziran seçimlerinde HDP'den Hakkari 1'inci sıra milletvekili adayı gösterildi. Adaylığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kesinleştikten sonra tahliye başvurusuna yanıt verilmeyen Leyla Güven, Hakkari Milletvekili seçildi.Diken