Urfa Valiliği Uyardı...

Şanlıurfa Valiliği, sahte yardım hesaplarıyla dolandırıcılık girişimleriyle ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Valilikten bu konuda yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''Son günlerde Valiliğimizin ve Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımızın adı kullanılarak muhtaç kimselere yardım yapılabilmesi için sahte yardım hesapları açıldığı bilgilerine bazı sosyal medya hesaplarında ulaşılmıştır. Oluşturulduğu iddia edilen sahte yardım kampanyasına ilişkin düzenlenen sahte belge sosyal medyada paylaşılarak vatandaşlarımızın hassasiyetleri suistimal edilmek istenmiştir.

Vatandaşlarımızın söz konusu sahte kampanya ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri; şüphelendikleri durumları kaymakamlıklar, savcılık ve güvenlik güçlerine bildirmeleri önem arz etmektedir.

Ayrıca söz konusu dolandırıcılık girişimi hakkında inceleme ve soruşturma güvenlik güçlerince başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''