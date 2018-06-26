Urfalı Vekil;

CHP İstanbul Milletvekili Urfalı Mahmut Tanal, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olarak Twitter hesabından son dakika paylaştığı mesajlarla dikkat çekti.

Tanal, açıklamada yurttaşların turizm, tarım, sığınmacılar gibi şikayetlerinin olduğu halde Erdoğan'a oy vermelerini eleştirdi.

Tanal, "Bugün fındık fiyatlarına ağlayan Giresun,Ordu'nun %65 oy veriyorsa, turizmin bitmesinden yakınan Antalya %43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden Urfa,Antep,Kilis %51 oy veriyorsa, burda bir sorun var..... Turizmin bitmesinden yakınan Antalya %43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden ŞANLIURFA, G.Antep ve Kilis %51 oy veriyorsa, şeker fabrikaları satıldığı için sitem eden Çorum, Yozgat ve Kırşehir açık ara birinci çıkartıyorsa Millete müstahaktır. Lakin bu saydıklarım bizden çok onları etkiliyor, asıl kaybeden onlar. Bırakın sevinsinler. Lakin bu saydıklarım bizden çok onları etkiliyor, asıl kaybeden onlar. Bırakın sevinsinler. Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Asıl sürünenler halinden memnun. Onlar haklı, bizler haksızız.