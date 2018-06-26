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Bu haber 26 Haziran 2018 17:12:27 Tarihinde eklenmiştir.

Yetim;Şampiyonluğa Kesin Gözüyle Bakıyoruz!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfaspor Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Yetim;Şampiyonluğa Kesin Gözüyle Bakıyoruz!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfaspor Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

17 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen kongre ile Emin Yetim Başkanlığında oluşturulan Şanlıurfaspor yeni yönetim kurulu, Vali Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti.

Yeni sezona hazırlık çalışmaları, transferler ve mali durum hakkında Vali Erin’e bilgiler veren Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, geçen sezon oldukça heyecanlı bir lig yaşandığını ve bir üst lige çıkmak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, “Önümüzdeki sezon başta taraftarlarımız olmak üzere futbolcularımız, kulüp yönetimimiz ve tüm Şanlıurfa şampiyonluğa kesin gözüyle bakıyoruz. Geçen sezon hedefimize oldukça yaklaşmıştık ama şanssızlık yakamızı bırakmadı. Neticede futbol bir spor ve yarış. Kaybetmek de var kazanmak da. Amacımız, Şanlıurfaspor’u en güzel seviyeye getirerek şehrimizin şanına yakışır bir takım oluşturmaktır” diye konuştu.

Sezon başından bu yana kulübe verdikleri maddi ve manevi desteklerinden dolayı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e teşekkür eden Yetim, “Verilen desteklere yeni yönetimimiz ve tüm kulüp olarak layık olmak tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin de, Şanlıurfaspor yeni yönetim kuruluna başarılar dileyerek, “Spor, özellikle futbol artık dünyada büyük bir endüstri. Şanlıurfaspor da mütevazi bütçesi ile bu yarışın içinde yer alıyor. Vatandaşlarımız, kamu kuruluşlarımız imkanları ölçüsünde kulübe maddi destek sağladılar ve sağlamaya devam edecekler. Şehrimizin bir markası olan Şanlıurfaspor’un en iyi noktada olması hepimizin ortak dileğidir. Dilerim ki yeni sezon, bir üst lige çıkma hedefi gerçekleşir. Yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum” dedi. 
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Spor
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