Seçimlerle ilgili kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmasının ardından il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, hatta sandık sandık alınan sonuçların kritiği yapılmaya başlandı. Buna göre, adayolmamasına rağmen seçim bölgesini karış karış gezerek, başta mensubu olduğu aşiret olmak üzere tüm oyları AK Parti’ye toplayan Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin’in başarısı da tescillendi.Seçim çalışmaları sırasında, öncelikle dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan sevgisinin ve hükümetin yaptığı reform niteliğindeki icraatların AK Parti’ye zaferin kapılarını açacağını sık sık dile getiren gençliğin ağabeyi Milletvekili Av. Kemalettin yılmaztekin, bir kez daha haklı çıktı.Seçim bölgesindeki Akçakale’nin, hatta Harran Ovası’nın en büyük aşireti olan Beni Muhammed Aşiretinin binlerce oyu AK Parti’nin oldu. Yılmaztekin’in Aşiretinin oy kullandığı sandıkta oyların yüzde yüzünde Cumhur ittifakı ve AK partinin olduğu tespit edildi.Milletvekili Yılmaztekin, seçim çalışmaları süresince sadece seçim bölgesini gece gündüz karış karış gezmekle kalmayıp, Şanlıurfalı nüfusunun yoğun olduğu Adana ve Gaziantep’te de seçim çalışmalarına katılıp, hemşehrilerinden AK Partiye oy sözü almıştı.