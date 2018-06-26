Urfa’da, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Haftası Hazırlıkları Başladı

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftasında icra edilecek etkinlikler ve program hazırlığı için Şanlıurfa Valiliği’nde kamu kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.Vali Yardımcısı Ufuk Akıl başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin planlaması yapıldı.15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası hazırlıkları toplantısında konuşan Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, iki yıl önce gerçekleşen darbe girişimi ve bu girişime karşı canlarını ortaya koyan şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, “15 Temmuz 2016 gecesi milletimize, ülkemize, demokrasimize, bayrağımıza ve geleceğimize kast eden vatan hainlerine karşı canlarını siper eden 15 Temmuz şehitlerini hiçbir zaman unutmayacak, şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize destek olmaya devam edeceğiz.Her anlamda büyüyen ve gelişen ülkemizin önünü kesmek amacıyla gerçekleşen bu hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde, canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarını yâd edecek, onların bu cesur duruşlarını gelecek nesillere aktaracağız. Düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşlarımızı şimdiden davet ediyoruz” diye konuştu.15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası etkinlik programı kesinlik kazandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacak.