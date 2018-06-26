Urfa'da Karakolu Bombalayan Teröristler Yakalandı!

**YUKARIGÖKLÜ JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞINA ROKETLİ SALDIRIYI YAPAN TERÖRİSTLER YAKALANMIŞTIR.

Konu ile ilgili Şanlıurfa valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada halfeti'nin yukarıgöklü Jandarma karakoluna roketli saldırı düzenleyen teröristlerin Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.ŞANLIURFA VALİLİĞİİL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜJANDARMA BASIN DUYURUSU1. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı olarak Kamu düzenini, emniyet ve asayişi bozmayı hedef alan terör örgütleri ile suç örgütlerinin her türlü faaliyetlerini engel olmak, suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele ederek vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak, huzur ve güven ortamını sürdürmek amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirler kapsamında;2. 15 Mayıs 2018 tarihinde Şanlıurfa/Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yukarıgöklü Jandarma Karakolunaolayı ile ilgili olarak Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda şüpheli olarakyakalanarak gözaltına alınmış ve alınan el svapları Van Jandarma Kriminal Laboratuarına gönderilmiştir.3. 25 Haziran 2018 tarihindeisimli şahısların alınan el svaplarındaMuğla ili Bodrum ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.