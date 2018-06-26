Urfa'da Karakolu Bombalayan Teröristler Yakalandı!

ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
JANDARMA BASIN DUYURUSU
**YUKARIGÖKLÜ JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞINA ROKETLİ SALDIRIYI YAPAN TERÖRİSTLER YAKALANMIŞTIR.
1. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı olarak Kamu düzenini, emniyet ve asayişi bozmayı hedef alan terör örgütleri ile suç örgütlerinin her türlü faaliyetlerini engel olmak, suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele ederek vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak, huzur ve güven ortamını sürdürmek amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirler kapsamında; 15 Mayıs 2018 tarihinde Halfeti İlçesi Yukarıgöklü Jandarma Karakol Komutanlığı’na roketli saldırıyı gerçekleştiren PKK/PYD terör örgütü üyesi (3) şahıs yakalanmıştır.
2. 15 Mayıs 2018 tarihinde Şanlıurfa/Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yukarıgöklü Jandarma Karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırı olayı ile ilgili olarak Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda şüpheli olarak (14) şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve alınan el svapları Van Jandarma Kriminal Laboratuarına gönderilmiştir.
3. 25 Haziran 2018 tarihinde M.Ş(38), Ş.Ş(25), ve M.E (17) isimli şahısların alınan el svaplarında Yukarıgöklü Jandarma Karakol Komutanlığına atılan roket mühimmatının barut artığının çıkması sonucu M.Ş, Ş.Ş isimli şüpheliler Şanlıurfa ili Halfeti İlçesinde, M.E isimli şahıs ise Muğla ili Bodrum ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Yorum Yap