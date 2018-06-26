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Bu haber 26 Haziran 2018 01:16:48 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Damat Dehşeti,Mahalleyi Kurşuna Dizdi;7 Yaralı

Damat Ahmet Yesevi’de Dehşet Saçtı, Sokağı Kurşuna Dizdi.

Urfa’da Damat Dehşeti,Mahalleyi Kurşuna Dizdi;7 Yaralı

Olay Akşam Saatlerinde Haliliye’nin Ahmet Yesevi Mahallesinde Meydana Geldi. Edinilen Bilgiye Göre; F.Ç Eşiyle Kavga Etti. Olayı Duyan Eşinin Kardeşleri Ablalarının Evinde Gitti. Burada Başlayan Tartışma Kısa Sürede Büyüyerek Kavgaya Dönüştü. Balkona Çıkan Enişte Kayınbiraderlerine Ateş Açtı, O Sırada Mahalleden Geçmekte Olan 7 Kişiye Saçmalar İsabet Ederek Yaralandı.

Çevredekilerin İhbarı Üzerine Olay Yerine Emniyet Güçleri ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi.

Yaralılar Olay Yerine Gelen Ambulanslarla, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların Sağlık Durumlarının İyi Olduğu Öğrenilirken Polis, Olayla ilgili soruşturma Başlattı.
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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