Urfa’da Damat Dehşeti,Mahalleyi Kurşuna Dizdi;7 Yaralı

Olay Akşam Saatlerinde Haliliye’nin Ahmet Yesevi Mahallesinde Meydana Geldi. Edinilen Bilgiye Göre; F.Ç Eşiyle Kavga Etti. Olayı Duyan Eşinin Kardeşleri Ablalarının Evinde Gitti. Burada Başlayan Tartışma Kısa Sürede Büyüyerek Kavgaya Dönüştü. Balkona Çıkan Enişte Kayınbiraderlerine Ateş Açtı, O Sırada Mahalleden Geçmekte Olan 7 Kişiye Saçmalar İsabet Ederek Yaralandı.Çevredekilerin İhbarı Üzerine Olay Yerine Emniyet Güçleri ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi.Yaralılar Olay Yerine Gelen Ambulanslarla, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların Sağlık Durumlarının İyi Olduğu Öğrenilirken Polis, Olayla ilgili soruşturma Başlattı.