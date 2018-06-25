Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 25 Haziran 2018 23:51:22 Tarihinde eklenmiştir.

"Kılıçdaroğlu İnce'ye bırakıyor"

Seçimlerin ardından CHP'de değişiklik olacağı iddiası devam ediyor. HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, sosyal medya hesabından "Kılıçdaroğlu, görevi İnce'ye devretmek için kurultay toplayacak" mesajını paylaştı.

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, 24 Haziran seçimleri sonrasında toplanacak olan CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi Muharrem İnce'ye devretmek için Kurultay toplayacağını açıklayacağını" iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, yüzde 90'a yaklaşan rekor bir katılımla gerçekleşti. CHP, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde gerçekleşen 4. seçimde de AKP karşısında başarı elde edemedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise,  yüzde 30.8 ile CHP'nin  yüzde 22.7’lik oyundan 8.1 puan daha fazla oy aldı.

Seçim sonuçlarının ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yarın saat 11.00'de toplanma kararı aldı.

MYK'ya ilişkin kulis bilgilerini Twitter hesabından paylaşan Yılman, "Aldığım duyumlara göre yarın toplanacak MYK'da Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevini Muharrem İnce'ye  devretmek için kurultayı en kısa zamanda toplayacağını açıklayacakmış.Zaten olması gereken buydu ama Kemal Bey’in bunu bu kadar çabuk yapacak olması açıkcası şaşırttı beni #YürüÖnümüzden" ifadelerini kullandı.

screenshot_1-009.png

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
"Kılıçdaroğlu İnce'ye bırakıyor"
Seçimlerin ardından CHP'de değişiklik olacağı iddiası devam ediyor. HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, sosyal medya hesabından "Kılıçdaroğlu, görevi İnce'ye devretmek için kurultay toplayacak" mesajını paylaştı.
Urfa’da Kaza, Çarpıp Kaçtı
Urfa’da Kaza, Çarpıp Kaçtı
Şanlıurfa'da Kaza; Elektrikli Bisikletle Yayaya Çarptı.
Hilvan'da,Üstyapı Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Hilvan'da,Üstyapı Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Hilvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Barğaç ve Yeni doğan kırsal mahallelerinde stabilize yol çalışmalarına devam ediyor.
Ak Parti Kabine Üyeleriyle Girdiği İllerde Kaybetti
Ak Parti Kabine Üyeleriyle Girdiği İllerde Kaybetti
Kabine üyelerinin aday olduğu yerlerde Ak Parti oy kaybetti. Kabinenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını yapan Şanlıurfa adayı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Ak Parti Şanlıurfa'da yüzde 11,62 oy kaybetti.
Çokan'dan Urfalılara Teşekkür...
Çokan'dan Urfalılara Teşekkür...
Şanlıurfa MHP Milletvekili Adayı Vehbi Çokan 24 Haziran Seçimlerinin Ardından Bir Mesaj Yayınlayarak Urfalılara Teşekkür Etti.
Siverek Ticaret Odası Genel Kurul Toplantısında
Siverek Ticaret Odası Genel Kurul Toplantısında
Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı'nın Ağustos ayında yapılacak seçimli genel kurulu münasebetiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Ticaret ve Sanayi Odaları ile Borsa Başkanları ve Genel Sekreterleri, seçimli Genel Kurulda bölgeyi temsil edecek teşekkül ve sandık asil ve yedek delegelerini belirlemek üzere GTO'nun ev sahipliğinde bir araya geldi.
Milletvekilleri listesi 27 dönem AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP tam isim listesi
Milletvekilleri listesi 27 dönem AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP tam isim listesi
24 Haziran 2018 Seçim sonuçları ile tüm illerin milletvekilleri belli oldu. 27. Dönem AK Parti (AKP) , MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri isim listesi yayınlandı. Ankara'dan Van'a, Elazığ'dan İzmir'e tüm illerin milletvekili isimleri:
Urfa'da Hangi Parti Ne Kadar Oy Aldı?,Suruç...
Urfa'da Hangi Parti Ne Kadar Oy Aldı?,Suruç...
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimi dün yapıldı. Tüm yurtta 60 milyona yakın seçmen sandık başına oyunu kullandı. Şanlıurfa'da da sandık başına giden seçmenler cumhur adayını ve vekili seçmen için oy verdi. Alınan sonuçlar ve elde edilen vekil sayıları tablosu ve alınan oy oranları şöyle oluştu.
İnce'den Yeni Açıklama;Yenildik...
İnce'den Yeni Açıklama;Yenildik...
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. İnce, "Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz yenilmişsinizdir. 'Bunu kabul etmiyorum, sokaklara çıkalım' bu demokrasi değil ki. Açık ara bir durum var, bu demokrasiye saygısızlıktır. Ben o noktada değilim. Galip gelmiştir, yapılacak bir şey yoktur. Galip geldiğinde kutlayamıyorsan yarışa girmeyeceksin" dedi.
'Urfalı, Mardinli Aylarca Elektrikleri Kesiliyor Halinden Memnun'
'Urfalı, Mardinli Aylarca Elektrikleri Kesiliyor Halinden Memnun'
Seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorumlardan biri yeniden CHP İstanbul Milletvekili seçilen Urfalı Mahmut Tanal'dan geldi.
Başkan Peltek, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
Başkan Peltek, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdi. Başkan Peltek değerlendirmesinde, yeni hükümet sistemi ile Türkiye için yeni bir döneme zemin hazırlandığını ifade etti.
Yetim: Seçim, Ülkemize Ve Milletimize Hayırlı Olsun
Yetim: Seçim, Ülkemize Ve Milletimize Hayırlı Olsun
Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.
"Kılıçdaroğlu İnce'ye bırakıyor"
Urfa’da Kaza, Çarpıp Kaçtı
Urfa’da Kaza, Çarpıp Kaçtı
Hilvan'da,Üstyapı Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Hilvan'da,Üstyapı Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Ak Parti Kabine Üyeleriyle Girdiği İllerde Kaybetti
Ak Parti Kabine Üyeleriyle Girdiği İllerde Kaybetti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
40°C / 23°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
05:00
Öğle
12:35
İkindi
16:24
Akşam
19:58
Yatsı
21:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿