Hilvan'da,Üstyapı Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Hilvan merkez ve kırsal mahallelerde ulaşımın daha iyi şartlarda yapılabilmesi için üsyapı yol çalışmalarını aralıksız sürdüren fen işleri müdürlüğü ekiplerinden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanımız Aslan Ali Bayıktan aldığımız talimatlar doğrultusunda kırsal mahallelerimizin daha modern bir görünüm kazanıp vatandaşlarımızın daha iyi standartlarda yaşaması için Barğaç ve Yeni doğan kırsal mahallelerinde çalışmalarımızı sürdürdük açıklamasında bulundu.

Başkan Bayık Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Barğaç ve Yeni doğan kırsal mahallelerinde başlatılan üstyapı yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye olarak bütün mahallelerimize önem gösteriyoruz diyen Başkan Bayık hiçbir mahallemizde bozuk yol kalmayana kadar çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek yaptığımız çalışmalarımız doğrultusunda memnuniyetini dile getiren ve bizi hoşgörü ile karşılayan mahalle sakinlerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum ifadelerine yer verdi.