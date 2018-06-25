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Bu haber 25 Haziran 2018 17:09:51 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Parti Kabine Üyeleriyle Girdiği İllerde Kaybetti

Kabine üyelerinin aday olduğu yerlerde Ak Parti oy kaybetti. Kabinenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını yapan Şanlıurfa adayı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Ak Parti Şanlıurfa'da yüzde 11,62 oy kaybetti.

Ak Parti Kabine Üyeleriyle Girdiği İllerde Kaybetti

Ak Parti Kabine üyelerini gösterdiği yerlerde oy kaybetti. Sadece Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın aday gösterildiği Kars'ta oylarını artırdı. 
Kabine üyelerinden Mehmet Şimşek, Ömer Çelik, Naci Ağbal, Nihat Zeybekçi ve Faruk Özlü aday gösterilmememişti.

İŞTE KABİNE ÜYELERİNİN SEÇİM BÖLGELERİ VE OY ORANLARI

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerinde Kabine'de yer alan Bakanların memleketlerinde 1. çıkan partiler

Başbakan Binali Yıldırım

İzmir 1. Bölge adayı

CHP yüzde 41.31

Ak Parti yüzde 28.21 oy aldı.

1 Kasım'da Ak Parti İzmir 1. bölgeden yüzde 31.58 oy almıştı. İzmir'de Ak Parti yüzde 3 oy kaybetti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

Yozgat adayı

Yozgat'tan Ak Parti yüzde 53.48, MHP yüzde 24.88 CHP ise yüzde 11.57 oy aldı.

1 Kasım'da Ak Parti Yozgat'tan yüzde 64 oy almıştı.

Yozgat'ta Ak Parti, yüzde 10 oy kaybetti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık

Kocaeli adayı

Ak Parti Kocaeli'den yüzde 48,28, CHP yüzde 20,07, MHP yüzde 11,39, İyi Parti yüzde 10,34 ve HDP'de yüzde 7,26 oy aldı.

Kocaeli'den Ak Parti 1 Kasım'da yüzde 56,49 oy almıştı.

Kocaeli'de Ak Parti yüzde 8 oy kaybetti

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ

Erzurum adayı

Ak Parti Erzurum'dan yüzde 54.89, MHP yüzde 18,64, HDP yüzde 11,86, İyi Parti yüzde 8,19 oy aldı.

Ak Parti Kocaeli'den 1 Kasım'da yüzde 67,76 oy almıştı.

Ak Parti Erzurum'dan yüzde 12,87 oy kaybetti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

Bursa 1. bölge adayı

Ak Parti Bursa'dan yüzde 46.15, CHP yüzde 22,76, İyi Parti yüzde 12,53, MHP yüzde 10,76 oy aldı.

1 Kasım'da Ak Parti yüzde 54,01 oy almıştı. 1 Kasım seçimlerinde Bursa tek bölge halinde seçime giriyordu. Vekil sayısı artınca 2 seçim bölgesine ayrıldı.

Ak Parti Bursa'da yüzde 7 oy kaybetti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Gaziantep adayı

Ak Parti Gaziantep'te yüzde 51,46, CHP yüzde 15,07, MHP yüzde 12,72, HDP yüzde 11,82 oy aldı.

1 Kasım'da Ak Parti yüzde 61.42 oy almıştı.

Ak Parti Gaziantep'te yüzde 10 oy kaybetti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

2 Bakan da İstanbul 2. bölge adayı

Ak Parti İstanbul 2. bölgeden yüzde 45,18, CHP yüzde 24,84, HDP yüzde 12,23, MHP yüzde 8,12 oy aldı.

1 Kasım'da Ak Parti İstanbul 2. bölgeden yüzde 51,34 oy almıştı.

Ak Parti İstanbul 2. bölgede yüzde 6 oy kaybetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu

Adana adayı

Ak Parti Adana'da yüzde 34,54, CHP yüzde 26,13, HDP yüzde 13,47, İyi Parti yüzde 12,21, MHP yüzde 11,80 oy aldı.

1 Kasım'da Ak Parti yüzde 37,31 oy almıştı.

Ak Parti Adana'da yüzde 3 oy kaybetti. Julide Sarıeroğlu, 1 Kasım'da Ankara'dan milletvekili olurken, 24 Haziran seçimlerinde Adana'dan aday gösterildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Kayseri adayı

Ak Parti Kayseri'de yüzde 50,64, MHP yüzde 21,61, CHP yüzde 12,32, İyi Parti de yüzde 11,08 oy aldı.

Ak Parti 1 Kasım'da Kayseri'den yüzde 65,32 oy almıştı.

Ak Parti 1 Kasım'a göre Kayseri'de yüzde 15 oy kaybetti. Kayseri'de Ak Parti 1. sıraya bakan Özhasekiyi, 2. sıraya grup Başkanvekilini, 3. sıraya ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Taner Yıldız'ı aday göstermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Antalya adayı

Ak Parti Antalya'da yüzde 34,82, CHP yüzde 29,24, İyi Parti yüzde 17,02, MHP yüzde 10,14 oy aldı.

1 Kasım'da Ak Parti Antalya'dan yüzde 41,72 oy almıştı.

Antalya'da Ak Parti, yüzde 7 oy kaybetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Savunma Bakanı Nurettin Canikli

2 Bakan da Ak Parti'nin İstanbul 1. bölge adayı

Ak Parti İstanbul 1. bölgede, yüzde 41,39, CHP yüzde 28,98, HDP yüzde 11,23 oy aldı.

1 Kasım'da Ak Parti İstanbul 1. bölgeden yüzde 47,76 oy almıştı.

Ak Parti İstanbul 1. bölgede yüzde 6,37 oy kaybetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Rize adayı

Ak Parti Rize'de yüzde 64,99, CHP yüzde 12,98, MHP yüzde 12,45 oy aldı.

1 Kasım'da Ak Parti yüzde 75,35 oy almıştı.

Rize'den Ak Parti yüzde 10,36 oy kaybetti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

Şanlıurfa adayı

Ak Parti, Şanlıurfa'da yüzde 52,71, HDP yüzde 29,02, MHP yüzde 9,29 oy aldı.

1 Kasım'da Ak Parti Şanlıurfa'dan yüzde 64,33 oy almıştı.

Ak Parti Şanlıurfa'da yüzde 11,62 oy kaybetti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi

Malatya adayı

Ak Parti Malatya'da yüzde 53,91, CHP yüzde 16,72, MHP yüzde 16,20 oy aldı.

1 Kasım'da Ak Parti Malatya'dan yüzde 67 oy almıştı.

Ak Parti Malatya'da yüzde 13 oy kaybetti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Mersin adayı

Ak Parti Mersin'de yüzde 28,44, CHP yüzde 26,84, HDP yüzde 16,92, İyi Parti yüzde 13,65, MHP yüzde 12,81 oy aldı.

1 Kasım'da Ak Parti Mersin'de yüzde 31,71 oy almıştı.

Ak Parti Mersin'de yüzde 3,27 oy kaybetti. Verilere bakıldığında, Bakanların yer aldığı şehirlerde en az oy kaybedilen yer Mersin

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

İstanbul 3. bölge adayı

Ak Parti İstanbul 3. bölgede yüzde 41,82, CHP yüzde 25,32, HDP yüzde 14,36 oy aldı.

1 Kasım'da Ak Parti İstanbul 3. bölgeden yüzde 48,07 oy almıştı.

Ak Parti İstanbul 3. bölgeden yüzde 6,25 oy kaybetti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Sivas adayı

Ak Parti yüzde 54,74, MHP yüzde 19,10, CHP yüzde 15,18 oy aldı.

1 Kasım'da Ak Parti yüzde 68,35 oy almıştı

Ak Parti Sivas'ta yüzde 13,61 oy kaybetti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Afyonkarahisar adayı

Ak Parti Afyon'da yüzde 55,44, CHP yüzde 14,42, MHP yüzde 14,01, İyi Parti yüzde 13,46 oy aldı.

Ak Parti 1 Kasım'da Afyon'dan yüzde 63,21 oy almıştı.

Afyon'da Ak Parti yüzde 7,77 oy kaybetti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Samsun adayı

Ak Parti Samsun'da yüzde 52, CHP yüzde 17,27, MHP yüzde 16,31, İyi Parti yüzde 10,94 oy aldı.

1 Kasım'da Ak Parti yüzde 63,49 oy almıştı.

Samsun'da Ak Parti yüzde 11,49 oy kaybetti.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

Kars adayı

Ak Parti Kars'ta yüzde 37,80, HDP yüzde 32,03, CHP yüzde 14,29 oy aldı.

Kars'da Ak Parti 1 Kasım'da yüzde 36,19 oy almıştı. Ak Parti Bakanların olduğu yerlerde sadece Kars'ta oy oranını yükseltti. KArs'ta Ak Parti'nin oyu yüzde 1,61 arttı.
(Memurlar.net)

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